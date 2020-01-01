الحكومة تقرر وقف البناء في مناطق بالقاهرة والجيزة مدى الحياة (فيديو)

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:58 م
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
داليا الحسين
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم امتدت لأربع ساعات ونصف وبدأت بزيارة مرور الجيزة بمدينة 6 أكتوبر لتفقدها قبل افتتاحها بشكل رسمي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد "، أن رئيس الوزراء تفقد محاور محافظة الجيزة التي يتم تنفيذها.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن تصريح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بخصوص إيقاف البناء في القاهرة والجيزة تؤكد على أن بعض المناطق يمكن أن يتم إيقاف البناء فيها تماما لتكدسها والكثافة السكانية بها وسيتم دراسة من مجموعة من الخبراء تصدر نتيجتها بعد 3 أشهر تحدد الأحياء والمناطق التي سيتم منع البناء فيها بشكل قاطع.

وأوضح أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة التقدم للتصالح في مخالفات البناء وأن الازلات ستتم لمن لم يتقدم للتصالح ومن تقدم عليه الذهاب لدفع مقابل جدية التصالح أما من لم يتقدم فسيتم تنفيذ الإزالة الفورية.
وأردف أن الهدف من المحاور المرورية التي تم تفقدها اليوم هو تخفيف الضغط على الطرق وزيادة كفاءتها لمجاراة الكثافات السكانية وأكد رئيس الوزراء أن تكلفة محاور الجيزة 10 مليارات جنيه.


كان قد أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتصريحات عقب انتهائه من الجولة التفقدية التي قام بها اليوم لعدد من المشروعات يرافقه، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

‎وشدد رئيس الوزراء على أن هناك توجيها للمحافظين، يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزراء التنمية المحلية والداخلية والإسكان، يتمثل في الإيقاف التام لمدة 6 أشهر لكل أعمال بناء العمارات السكنية فقط وليس مباني الخدمات مثل المستشفيات أو المدارس، لافتًا إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحد أقصى، سيتم إعداد مخطط تفصيليّ لكل هذه المناطق القائمة بالمدن القديمة، فضلًا عن عواصم المحافظات التي يوجد بها كثافات سكانية عالية.

‎كما شدد رئيس الوزراء على أن هناك أحياء داخل محافظات القاهرة والجيزة والمدن والعواصم القديمة لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، موضحا أنه بالنسبة للأراضي الخالية من المباني سيتم البناء عليها لاستخدامات محددة أو توفير تعويض عبارة عن بديل في المدن الجديدة في حالة الرغبة في بناء عمارة سكنية من مالكها.

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