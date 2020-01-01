غدًا.. انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة العربية للطاقة المتجددة

تعقد الهيئة العربية للطاقة المتجددة غدا الثلاثاء الاجتماع العاشر لمكتبها التنفيذي عبر الانترنت، بحضور كافة أعضاء المكتب التنفيذي برئاسة رئيس الهيئة العربية للطاقة المتجددة عزيز رباح، ووزير الطاقة والتنمية المستدامة في المغرب.





وسيتم خلال الاجتماع تقديم إيجاز جائزة الهيئة العربية للطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقية تعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية ومعهد التدريب المهني لبرنامج تدريب مدير طاقة، وعرض خطة لهيكلة وتطوير عمل الهيئة العربية للطاقة المتجددة من خلال الأمانة العامة للهيئة، ومناقشة عمل قاعدة بيانات للباحثين والمتخصصين والشركات ومؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي من أجل الاستثمار بالطاقات العربية والتعريف بها.





كما يناقش الاجتماع آلية تبادل الخبرات في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتنمية المستدامة والموافقة على نشاطات الهيئة العربية للطاقة المتجددة لعام 2020 وتحديد انعقاد المنتدى العربي السابع للطاقة المتجددة، واجتماع المكتب التنفيذي الحادي عشر للعام 2021, والموافقة على عمل المنتدى الثالث للطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي في السعودية، بالاضافة إلى تعميم مبادرة الأجيال الخضراء بعد نجاحها الكبير في الأردن والبحرين.