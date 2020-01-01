الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
تأكد غياب حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه ضد الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكان حسين الشحات قد خضع إلى عملية جراحية بسبب معاناته من "الفتاق" وأكد المارد الأحمر أن اللاعب سيغيب لمدة 4 أسابيع عن المشاركة مع الفريق.

وتفاجئ مسئولو الأهلي بتأكيد الطبيب المعالج لحسين الشحات حاليا أنه سيغيب عن الملاعب لمدة قد تزيد عن 4 أشهر بسبب العملة التي أجراها.

وتأكد غياب حسين الشحات عن القلعة الحمراء لمدة 4 أشهر يعني انتهاء موسمه مع الفريق سواء في الدوري المصري أو في دوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الأهلي قد عاد الأيام الماضية لخوض التدريبات الجماعية من جديد تمهيدا لعودة مسابقة الدوري المصري الممتاز في شهر أغسطس القادم.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي في شهر سبتمبر القادم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
 


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غياب حسين الشحات دوري ابطال افريقيا الوداد الأهلي

أخبار تهمك

سر جلسة عماد متعب مع نادر شوقي

منذ 37 دقيقة

بعد خليفة صلاح.. الأهلي يقترب من حسم صفقة «الدبابة الإفريقية»

منذ ساعة

بيراميدز يقدم عرضًا مغريًا لخطف صفقة الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

الحقيقة وراء عدم احتساب ركلة جزاء ضد راموس في مباراة بيلباو

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 5 ساعات

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 3 ساعات

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ يوم

صلاح محسن يوجه ضربة قوية للأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:07 م

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

03:24 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

02:20 م

بعد خليفة صلاح.. الأهلي يقترب من حسم صفقة «الدبابة الإفريقية»

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»