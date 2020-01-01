كارول سماحة تتخطى حاجز الـ2 مليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة "nonvoyage"

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:05 م
كارول سماحة
كارول سماحة
سيدة صادق
"
نشرت المطربة كارول سماحة برومو اغنيه "bonvoyage" ، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".


وعلقت "سماحة" ع الفيديو قائلة:""اغنيه بون فوياج كسرت الإثنين مليون ونصف مشاهده في الأربع ايام علي يوتيوب ".
" bonvoyage NEW Music video on fiiiire 2.5 Million in only 4 days on you tube featuring".

يشار إلي أن عقب طرح أغنيتها علي قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".إحتفلت كارول أيضاً بوصول أغنيتها الجديدة للمليون مشاهده في يومين.

وحرصت كارول سماحة، على تصوير الكليب في موعده الذي استغرق يومًا كاملًا ، بالرغم من أزمة كورونا التي يمر بها العالم ، والتي اثرت بشكلا كبير على إنتاج الاغنيات الجديدة ، وسط حرص كبير من قبل شركة الإنتاج و فريق العمل على الالتزام بالاجراءات الوقائية اثناء التصوير.

يذكر أن الأغنية ستشكل حصيلة تعاون بين ستة جنسيات مختلفة، حبث أن الشركة ذات أصول سعودية ويتولى مهمة التلحين مُلحن فرنسي، والتوزيع الموسيقي موزع مغربي، و التأليف شاعر سورى و فرنسى، في حين يتولى إخراج الكليب المخرجة المصرية بتول عرفة،


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