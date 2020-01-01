"لافارج" للأسمنت تلجأ لقانون الإعسار تجنبًا للتصفية في الأردن

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
عبر رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير عن أسفه للجوء شركة مصانع الاسمنت الأردنيّة "لافارج" لقانون الاعسار تجنبا للتصفية، مؤكدا انها تملك خبرة وسمعة كبيرة في السوق المحليّة.

وكانت "لافارج" اعلنت عن تقدمها لقانون الاعسار تجنبا للتصفية بسبب الظروف الماليّة الصعبة التي تواجهها الشركة.

واكد المهندس الجغبير في تصريح صحفي اليوم الأثنين، على أن ما يحدث في الشركة يعتبر أولى تداعيات جائحة فيروس كورونا على الشركات والصناعات الأردنية، موضحا أن هذا يتطلب تدخلا رسميا لتوفير دعم خاص للمؤسسات الصناعية.

وتابع: " لجوء الشركة الى قانون الاعسار تجنبا للتصفية هو اخر الخطوات التي من الممكن ان تنفذها الشركة في ظل التحديات المالية التي تواجهها"، موضحا ان خيار الاعسار، يعتبر خطوة جيدة لإعادة تمركز الشركة ومراجعة خططها نحو انطلاقة جديدة.

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