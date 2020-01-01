نشرة حوادث الفجر: تعرف على الاتهامات الموجهة لـ هدير الهادي فتاة الـ TikTok

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





إدراج ممدوح حمزة على قوائم الممنوعين من السفر

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة تأجيل محاكمة المهندس الاستشاري ممدوح مصطفي عبد الفتاح حمزة "هارب" في اتهامه بنشر أخبار كاذبة.. وذلك لجلسة 14 يوليو الجاري لسماع أقوال الشهود وقررت المحكمة إدراج المتهم علي قوائم الممنوعين من السفر.

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حجز بطل فيديو "من النهاردة مفيش حكومة" علي ذمة التحريات

قررت نيابة المطرية، اليوم الاثنين، حجز المتهم بطل فيديو "من النهادرة مفيش حكومة"، المنتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي، 24 ساعة على ذمة التحريات وقام المتهم خلاله بالتعدي بالشتائم والسباب على أحد جيرانه وتحطيم سيارته بسبب خلافات الجيرة.

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مجلس الدولة: يجب أن يحمل قرار الإزالة توقيع المحافظ بخط يده

أرست المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا هاما بشأن تحديد المُشرع في قانون البناء لحالات على سبيل الحصر ارتأى معها أن المخالفة بلغت قدرًا من الجسامة لا يصلح معها التقيد بالأحكام والإجراءات المتعلقة بإيقاف الأعمال المخالفة أو التجاوز عن الإزالة فيها.

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بسبب مصاريف الجامعة.. اعترافات مثيرة لطالب وعاطل لإتجارهما في الفودو

تواصل النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل وطالب جامعي لحيازتهما على ٣٦ جرام من مخدر الفودو، بمنطقة العجوزة، حيث أدلى المتهمان باعترافات تفصيلية، أنهم لجأوا لتلك التجارة لأنها مربحة وللانفاق على احتياجاتهما المادية.

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الاتهامات الموجهة لـ هدير الهادي فتاة "تيك توك"

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات، عن التهم الموجهة إلى هدير الهادي، فتاة "التيك توك"، بعد القبض عليها من داخل شقتها بمنطقة حدائق أكتوبر، في واقعة نشرها صور وفيديوهات خادشة للحياء.

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لهذا السبب.. تجديد حبس 3 من أسرة منار سامي "فتاة تيك توك"

أكد المحامي أشرف فرحات، أن قاضي المعارضات، بمحكمة كفر شكر في بنها، أمر بتجديد حبس "أميرة" و"أحمد"، شقيقي فتاة التيك توك "منار سامي"، ووالدها، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة والتشاجر مع أفراد التأمين والحراسة خلال جلسة تجديد حبس "منار"، فى اتهامها بالتحريض على الفسق.