رئيس مدينة سفاجا تتفقد أعمال تطوير المجزر الآلي وتؤكد تسليم الصالة الكبيرة قبل عيد الأضحى

Advertisements

تفقدت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، أعمال تطوير المجزر الآلي لمدينة سفاجا يرافقها خلال الجولة المهندس حسني منصور، رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر.



وتابعت "رئيس المدينة" ومرافقوها مراحل عمليات الإنشاء بالموقع وتطوير المجزر واشادت "المغربي" بالدور الذي يقوم به جهاز التعمير بالمحافظة وسرعة تطوير وانجاز الأعمال لمواكبة التقدم الجاري حفاظا على صحة المواطنين.



وأشارت إلى أن المجزر وصالة الذبح الكبيرة سوف تكون جاهزة للعمل قبل ٣٠ يوليو وهي مؤهلة لإستقبال وذبح ٢٠٠ رأس يوميًا وسوف يتم العمل بها تزامنا مع عيد الأضحى المبارك لتوفير جميع الخدمات للمواطنين للقيام بأعمال الذبح داخلها كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الذبائح وفي أماكن يتوفر فيها إشراف الطب البيطري.



وكلفت "رئيس المدينة" الدكتورة سوزان بوليس، مدير إدارة الطب البيطري بتوفير العدد اللازم من عمال النظافة والأمن للمجزر والتأكد من مستوى جودة النظافة بالمجزر ومحيطه للحفاظ على سلامة اللحوم ومنع التلوث بالإضافة إلى متابعة توفير المياه والكهرباء بشكل دائم دون إنقطاع.



مؤكدةً على اتخاذ كافة الاستعدادات لاستقبال كافة الذبائح من الجزارين وتكثيف عدد الأطباء بالمجزر، وتزويده بكل مستلزمات النظافة، كما تفقدت رئيس المدينة برفقة الاستاذ ربيع إسماعيل، وكيل وزارة التموين بالمحافظة مقر إنشاء إدارة تموين سفاجا وصالة الخدمات الالكترونية للمواطنين، وأكد المهندس المشرف من جهاز التعمير أنه من المقرر تسليم المبنى خلال الثلاث شهور القادمة.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".