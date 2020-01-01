رمضان عبد المعز: بدون قوة تحمي الدولة لن يكون هناك رزق (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبد المعز، أحد علماء الأزهر الشريف، إن سيدنا إبراهيم –عليه السلام- دعا الله سبحانه وتعالى قائلًا: "وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ".





وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أنه بدون أمن وقوة تحمي الدولة لن يكون هناك رزق، وحتى لو وصلت معونة: "الخايب ميعرفش يأكل"، مشددًا على اننا الآن لا يمكن لأحد الاعتداء على حدودنا وثرواتنا الطبيعية.





وعقب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قائلًا: "إن الأمم المتحدة لبعض الدول ترسل معونات لعبض الدول يتم سرقتها من قبل الميليشيات الإرهابية بسام الدين، وأصبح لدينا مصطلح اللاجئين على تنظيمات الإسلام السياسي، وتجار الاديان ومرتزقة الشعوب، والذين لا يؤمنوا بالوطن".















