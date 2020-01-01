رمضان عبد المعز: بدون قوة تحمي الدولة لن يكون هناك رزق (فيديو)

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:59 م
الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز
رقية جمال
قال الشيخ رمضان عبد المعز، أحد علماء الأزهر الشريف، إن سيدنا إبراهيم –عليه السلام- دعا الله سبحانه وتعالى قائلًا: "وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ".

وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أنه بدون أمن وقوة تحمي الدولة لن يكون هناك رزق، وحتى لو وصلت معونة: "الخايب ميعرفش يأكل"، مشددًا على اننا الآن لا يمكن لأحد الاعتداء على حدودنا وثرواتنا الطبيعية.

وعقب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قائلًا: "إن الأمم المتحدة لبعض الدول ترسل معونات لعبض الدول يتم سرقتها من قبل الميليشيات الإرهابية بسام الدين، وأصبح لدينا مصطلح اللاجئين على تنظيمات الإسلام السياسي، وتجار الاديان ومرتزقة الشعوب، والذين لا يؤمنوا بالوطن". 




وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن "رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الهِجْرَةِ، فَقالَ: لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وإذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا"، موضحًا ان الاستنفار يكون في 4 حالات، استنفار الإمام، وحصار الأعداء للأمة، ونشوب الحرب، واستنفار فئة بعينها. 

وأضاف "الجندي"، خلال تصريحات بالبرنامج أن مصر محاصرة بـ 20 ألف تحدي، معقبًا: "عندنا تحديات على الحدود الشرقية والغربية واللي ميشوفش من الغربال يبقى أعمى"، مؤكدًا أن حدودنا لو لم يكن هناك رجال يحرصونها ويسهروا عليها لحمايتها لأكلتنا الذئاب، مشيرًا إلى أن حديثه دفاع عن وطنه وليس رغبة في الحصول على مناصب أو سلطة أو أموال، مؤكدًا أن تحدي مياه النيل يتطلب من المواطنين عدم تلويثه والحفاظ عليه وعدم التبذير والاسراف في المياه.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الإمام حال توجيهه بتأمين الحدود والاقتصاد والاحتياجات الغذائية، وأمر بالاستنفار لعدم الاختلاط بمرضى كورونا القادمين من الخارج، وأقام حجر صحي لهم، لا بد أن نلتزم به، موضحًا أن الاستنفار مش بس بالسيوف والفرسان والخيول.

وأكد، أن نشوب الحرب يحول المجتمع بأكمله لجنود في جيش البلاد، موضحًا أن الوضع الصحي الحالي في ظل انتشار وباء كورونا، يحتاج للجيش الأبيض من الأطقم الطبية وهو استنفار فئة بعينها، مشددًا على أن كل ممرض وطبيب وكل عامل بالقطاع الطبي والدوائي أجره أجر المجاهد في سبيل الله.

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قوة رزق بوابة الفجر الشيخ رمضان عبد المعز الدولة

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