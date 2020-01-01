الرئيس الروسي يعزي نظيره الصيني في ضحايا الفيضانات

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:45 م
الرئيس الروسي مع نظيره الصيني
الرئيس الروسي مع نظيره الصيني
وكالات

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، برقية عزاء إلى نظيره الصيني شي جين بينغ، أعرب فيها عن خالص تعازيه بضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت المناطق الجنوبية للبلاد.

وقال "بوتين" في برقية العزاء: "إننا في روسيا نشاطر أولئك الذين فقدوا أقاربهم وأحباءهم نتيجة هذه الكارثة أحزانهم، ونأمل في الشفاء العاجل والكامل لجميع المصابين"، حسب بيان نشره الكرملين.

وسبق أن أرسل بوتين برقية تعزية مماثلة إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.  

هذا وتسببت الفيضانات التي عمت على 26 منطقة صينية منذ مطلع العام الجاري، بوفاة وفقدان العشرات وألحقت أضرارا بقرابة 19,38 مليون مواطن، إضافة إلى أنها دمرت آلاف المباني وغمرت أكثر من 1,5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ضحايا روسيا الفيضانات الصين الرئيس الصيني الرئيس الروسي

أخبار تهمك

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

بعد خليفة صلاح.. الأهلي يقترب من حسم صفقة «الدبابة الإفريقية»

منذ أقل من ساعة

الحقيقة وراء عدم احتساب ركلة جزاء ضد راموس في مباراة بيلباو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

منذ أقل من ساعتين

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

صلاح محسن يوجه ضربة قوية للأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

بيراميدز يقدم عرضًا مغريًا لخطف صفقة الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ يوم

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 16 ساعة

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ ساعتين و 54 دقيقة

أليجري يمتدح زيدان.. ويكشف عن حقيقة مفاوضات ريال مدريد

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

لقطات نادرة لبوتين خلف الكواليس

رئيس مجلس الأمة الكويتي يعزي نظيريه النيجيريين بضحايا الفيضانات

بوتين يعزي نظيره الإندونيسي بضحايا التسونامي

الكرملين: بوتين منفتح للحوار مع ترامب في 2019

بوتين يعزي ماكرون والشعب الفرنسي بحادثة حريق كاتدرائية نوتردام بباريس

الرئيس الروسي يعزي نظيره الكازاخستاني في ضحايا طائرة "ألماتي"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:07 م

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

03:24 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

02:20 م

بعد خليفة صلاح.. الأهلي يقترب من حسم صفقة «الدبابة الإفريقية»

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»