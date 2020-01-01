دعم العلاقت وسد النهضة.. تعرف على أهداف زيارة رئيس إريتريا لمصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين بقصر الاتحادية، الرئيس أسياس أفورقى، رئيس دولة إريتريا وتلعب هذه الزيارة دور كبير في ملف سد النهضة باعتبار أن إريتريا أحد دول حوض النيل حيث تتخذ اريتريا موقف محايد من سد النهضة وتسعى مصر لكسب اريتريا في صفها في ملف حوض النيل.





سد النهضة

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي رحب في المباحثات بالرئيس أفورقى فى مصر، وأعرب عن التقدير للعلاقات التاريخية والتعاون المشترك الذي يربط البلدين، كما أكد علي حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون مع إريتريا فى كل المجالات لإقامة تعاون بين البلدين، بما يحقق التنسيق فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي.





وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ملفات القرن الأفريقى وأمن البحر الأحمر وقضية سد النهضة لتعزيز التنسيق والتشاور المشترك لمتابعة تلك التطورات.





موقف اريتربا

تسعى مصر لتوثيق التعاون مع اريتريا للفوز بحلفاء في ملف حوض النيل وتعميق علاقات بلاد مصر مع اريتريا حيث قرر الرئيس الاريترى اسياس افورقى الوقوف علي الحياد وعدم عرقلة بناء اثيوبيا جارته لبناء سد النهضة لتوليد الطاقة في أفريقيا.





كما تسعى مصر لتغيير موقف اريتريا المحايد للدعم الصالح المصري وأكدت وزارة الاعلام في اريتريا، في 2017، أن "ادعاء النظام الاثيوبي أن العلاقة بين اريتريا ومصر تستهدف سد النهضة لا اساس لها من الصحة"





تعاون اقتصادي

ترتبط مصر بعلاقات تاريخية مع إريتريا منذ دعم الثورة الإريترية، وكانت مأوي للاجئين من الزعماء الوطنيين (إدريس محمد أدم، إبراهيم سلطان) وقبلة للطلاب، وقامت مصر بزيارة رسمية لإريتريا بعد إعلان الاستقلال لوضع أسس قوية لتطوير العلاقة المستقبلية، ترتبط الدولتان بعلاقات قوية من خلال الكوميسا ومنظمة حوض النيل.





ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وإريتريا حيث سجل 119.05 مليون دولار خلال 2018، بالمقابل 104.8 مليون خلال 2017، طبقا لتقرير عن إدارة الدول والمنظمات الإفريقية ووحدة الكوميسا، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات المصرية إلى إريتريا حيث سجل 116.99 مليون دولار خلال 2018، مقابل 103.43 مليون خلال 2017، بلغت الواردات المصرية من إريتريا حيث بلغت 2.05 مليون دولار خلال 2018، مقابل 1.4 مليون دولار خلال 2017.





التعاون بين البلدين

كشف السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي، قاد المباحثات بالرئيس أفورقى، كما أعرب الرئيسً عن التقدير للعلاقات التاريخية، والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التى تربط البلدين الشقيقين.





وأكد راضي، أن الرئيس حريص على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجى مع إريتريا فى كل المجالات لإقامة شراكة مع البلدين، بما يحقق التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمى والعمل علي تعزيز السلام والاستقرار فى المنطقة.





العلاقات الثنائية

أكد الرئيس السيسي، علي أهمية التعاون الثنائى بين الجانبين خلال الفترة القادمة، مع تسهيل كل العقبات فى قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتجارة والاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، وتكثيف الدعم الفنى إلى الجانب الإريترى، وتنويع أطر التعاون المشترك فى المجالين العسكرى والأمنى بين البلدين.



