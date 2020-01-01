بعد خليفة صلاح.. الأهلي يقترب من حسم صفقة «الدبابة الإفريقية»





تخطط إدارة النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.





الأهلي يقترب من ضم موليكا





اقترب مسئولوا النادي الأهلي من ضم المهاجم الكونغولي جاسكون موليكا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي تي بي مازيمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





جاكسون موليكا يحدد موقفه من الانتقال لصفوف الأهلي





من جانبه ذكرت مصادر صحفية أن النادي الأهلي مازال يهتم بالتعاقد مع جاكسون موليكا، مهاجم مازيمبي الكونغولي خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة، بعد الحصول على موافقته المبدئية للعب بالشياطين الحمر.





وتابعت المصادر أن جاكسون موليكا أبلغ أمير توفيق، مدير التعاقدات في النادي الأهلي برغبته بالانتقال لصفوف القلعة الحمراء هذا الصيف، لكن يجب أن يتم حسم الصفقة مع مازيمبي.





وأوضحت المصادر أن أمير توفيق، مدير التعاقدات في النادي الأهلي، ينتظر وصول رينيه فايلر اليوم من سويسرا قبل التحرك بشكل رسمي لحسم صفقة جاكسون موليكا مع مازيمبي الكونغولي.



