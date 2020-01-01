تعافي 109 مصابين بكورونا وخروجهم من عزل حميات قنا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:27 م
المتعافين
المتعافين
بسام عبدالحميد
أعلن كمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا عن خروج وتعافي ١٠9 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الحميات بمدينة قنا منذ تحويلها إلى مستشفى لعزل المواطنين المصابين بالفيروس، جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل لمتابعة مدى التزام الفريق الطبي في الحضور، رافقه الدكتور أشرف الأحمر مدير عام الطب العلاجي وأعضاء اللجنة.

بدأ سكرتير عام المحافظة جولته بتفقد المطبخ، مشيرا إلى أنه تم التأكد من التزام جميع العاملين به بارتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة، كما تم التأكد من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات، وتابع شلبي الجولة بتفقد معمل المستشفى موضحا ان الأجهزة متوفرة بالمعمل وجميع المستلزمات متوفرة ويتم عمل جميع التحاليل المطلوبة به.

وتفقد السكرتير العام الصيدلية، مؤكدا جميع أصناف الأدوية الواردة في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد متوافرة في الصيدلية بكميات جيدة كما تابع شلبي مخزون المستلزمات الوقائية بمخزن المستشفى والتي أكد أنها تكفى احتياجات الأطقم الطبية وفريق التمريض خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة قد خصصت 7 مستشفيات ما بين عام ومركزي بمحافظة قنا لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ 21 مايو الماضي يتم المرور عليها يوميا من قِبل اللجنة المشكلة لمتابعة انتظام حضور الأطباء وفِرق التمريض وكذا توافر المستلزمات الطبية الوقائية والأدوية بها.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس  الأحد، خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى أمس.

من جهته، أكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

وقال متحدث الوزارة، في بيان صحفي، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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