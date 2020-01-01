"الصحة السعودية" تعلن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بكورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:51 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 4207 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت "الصحة السعودية" إلى أن "إجمالي الإصابات بلغ 213716 حالة، في حين بلغت حالات التعافي 4398 ما يرفع الإجمالي إلى 149634، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1968 حالة، بعد تسجيل 52 حالة".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,591  مليون إصابة، بينهم أكثر من 537 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,556 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفيات كورونا كورونا المملكة الصحة السعودية الصحة السعودية إصابات كورونا

أخبار تهمك

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

المقاصة يطلب التعاقد مع مدافع الأهلي والتخطيط توصي بالإعارة فقط

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يقدم عرضًا مغريًا لخطف صفقة الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 4 ساعات

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ يوم

مصدر قضائي: صفوت الشريف يسلم نفسه غدا لمحكمة النقض

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

منذ 41 دقيقة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 15 ساعة

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

الحقيقة وراء عدم احتساب ركلة جزاء ضد راموس في مباراة بيلباو

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

طاهر محمد طاهر يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز بسبب الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

وزارة الصحة تسجل 5 وفيات في الدمام بسبب كورونا

"الصحة" السعودية: تسجيل 3366 إصابة جديدة بكورونا

"الزكاة والدخل" تعلن مواعيد تقديم وسداد إقرارات ضريبة الاستقطاع

كورونا يتسبب في تعليق العمل بالسفارة اليمنية في الرياض

جولات تفتيشية في بلدية لينة على المنشآت الغذائية والصحة العامة

"التعليم": لا يزيد حضور الموظفين للوزارة الأسبوع الحالي عن 50%

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:24 م

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

02:20 م

الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»