مدبولي: إزالة مخالفات البناء فورًا في هذه الحالة (فيديو)

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه مع وجود قانون التصالح على مخالفات البناء، هناك توجيهات لجميع المحافظين بالنزول لإزالة كافة المخالفات الموجودة ضد قوانين واشتراطات البناء، مشددًا على أن هناك توجيهات كاملة بالإزالة الفورية لمخالفة البناء لمن لم يتم التقدم على التصالح وفقًا للاشتراطات.





وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته على هامش جولة تفقدية له، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن هناك لجنة من وزارات الإسكان والداخلية والمحلية لوضع آليات واضحة للتصالح مه مخالفات البناء، مع وضع مبلغ لإثبات جدية نية التصالح يحدد حسب نسبة ونوعية المخالفة، ويستنزل من القيمة الاجمالية للتصالح.





وأكد رئيس الوزراء، أن هناك توجه لعمل خطة زمنية داخل كل مدينة ومحافظة لإمهال السكان والعقارات السكنية مهلة لتشطيب الوجهات الغير متشطبة، وبانتهاء هذه المدة سيتم قطع المرافق عن العقار الذي لم يلتزم بتشطيب الوجهات.







