مدبولي: إزالة مخالفات البناء فورًا في هذه الحالة (فيديو)

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:48 م
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
رقية جمال
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه مع وجود قانون التصالح على مخالفات البناء، هناك توجيهات لجميع المحافظين بالنزول لإزالة كافة المخالفات الموجودة ضد قوانين واشتراطات البناء، مشددًا على أن هناك توجيهات كاملة بالإزالة الفورية لمخالفة البناء لمن لم يتم التقدم على التصالح وفقًا للاشتراطات.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته على هامش جولة تفقدية له، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن هناك لجنة من وزارات الإسكان والداخلية والمحلية لوضع آليات واضحة للتصالح مه مخالفات البناء، مع وضع مبلغ لإثبات جدية نية التصالح يحدد حسب نسبة ونوعية المخالفة، ويستنزل من القيمة الاجمالية للتصالح. 

وأكد رئيس الوزراء، أن هناك توجه لعمل خطة زمنية داخل كل مدينة ومحافظة لإمهال السكان والعقارات السكنية مهلة لتشطيب الوجهات الغير متشطبة، وبانتهاء هذه المدة سيتم قطع المرافق عن العقار الذي لم يلتزم بتشطيب الوجهات.



وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، يُرافقه محمود توفيق، وزير الداخلية، المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر.

ويأتي ذلك تمهيدًا لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصري متطور يتواكب مع ما تشهده البلاد من تطوير، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وأشاد مدبولي، بالإمكانات الكبيرة المتوافرة بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، والذى سيسهم في تقديم خدمات عالية المستوى للمواطنين، بيسر وسهولة، مؤكدًا أن الدولة تعمل حاليا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات.

وتم بناء المقر الجديد على عدة طوابق ليشمل مقر الإدارة العامة لمرور الجيزة المزود بغرفة عمليات ومراقبة وتحكم مجهزة بأحدث التقنيات، ووحدة تراخيص الدقي، ونيابة مرور، والشهر العقاري، ومدرسة لتعليم القيادة، ويتم إدارة الأعمال بالمقر الجديد من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، وملحق به منطقة لفحص المركبات مجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة للفحص الآلي لكافة أنواع المركبات، تُساهم في تقديم الخدمات للجماهير بسهولة ويسر.

وتمت مراعاة تخصيص أماكن لتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما يضم المقر عدة صالات مخصصة لاستقبال المواطنين تم تجهيزها على أحدث التصميمات العصرية، بالإضافة إلى ساحة انتظار السيارات للتسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المقر الجديد. 

وجاء ذلك في إطار الاستراتيجية المعاصرة لوزارة الداخلية، والتي ترتكز في أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء والارتقاء بالمنظومة الأمنية وزيادة فعالياتها وذلك من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة والاستعانة بالوسائل التكنولوجية وميكنة إجراءات العمل والاعتماد على منظومة التحول الرقمي، للنهوض بمستوى الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخالفات البناء مجلس الوزراء قانون التصالح بوابة الفجر المحافظين

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 4 ساعات

طاهر محمد طاهر يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز بسبب الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

المقاصة يطلب التعاقد مع مدافع الأهلي والتخطيط توصي بالإعارة فقط

منذ حوالي 3 ساعات

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ أقل من ساعتين

الحقيقة وراء عدم احتساب ركلة جزاء ضد راموس في مباراة بيلباو

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بيراميدز يقدم عرضًا مغريًا لخطف صفقة الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

مصدر قضائي: صفوت الشريف يسلم نفسه غدا لمحكمة النقض

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 14 ساعة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ يوم

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

منذ 37 دقيقة

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظة الجيزة تواصل تلقي طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء

رسميا.. تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء بأطفيح

محافظ الجيزة يوقع أول عقد للتصالح في مخالفات البناء

محافظ الجيزة: مد فترة التصالح في مخالفات البناء لـ6 أشهر

2.7 مليون جنيه قيمة التصالح بـ3 مخالفات بناء في الجيزة

رئيس الوزراء يتفقد المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بأكتوبر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:24 م

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

02:20 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

01:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»