الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

يحاول النادي الأهلي منذ فترة حسم صفقة طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب ومنتخب مصر الأوليمبي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ودخل مسؤولي القلعة الحمراء في مفاوضات رسمية مع المقاولون العرب الفترة القادمة لضم طاهر، والذي طلب الحصول على 40 مليون جنية ولكن رفض الأهلي هذه المطالب وتعطلت المفاوضات لوقت قصير.





وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قيادة مفاوضات ضم طاهر محمد طاهر مع نادي المقاولون بنفسه لحسم الصفقة في أسرع وقت ممكن.





وعرض الأهلي على المقاولون العرب الحصول على مبلغ 20 مليون جنية بالإضافة إلى إعارة لاعبيين من صفوف الأحمر.





وهناك اتجاه كبير في نادي المقاولون العرب للموافقة على عرض الأهلي لضم طاهر محمد في ظل عدم وصول أي عرض لضمه في الصيف ورغبة اللاعب في الرحيل إلى صفوف القلعة الحمراء.











