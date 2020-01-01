الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
يحاول النادي الأهلي منذ فترة حسم صفقة طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب ومنتخب مصر الأوليمبي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ودخل مسؤولي القلعة الحمراء في مفاوضات رسمية مع المقاولون العرب الفترة القادمة لضم طاهر، والذي طلب الحصول على 40 مليون جنية ولكن رفض الأهلي هذه المطالب وتعطلت المفاوضات لوقت قصير.

وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قيادة مفاوضات ضم طاهر محمد طاهر مع نادي المقاولون بنفسه لحسم الصفقة في أسرع وقت ممكن.

وعرض الأهلي على المقاولون العرب الحصول على مبلغ 20 مليون جنية بالإضافة إلى إعارة لاعبيين من صفوف الأحمر.

وهناك اتجاه كبير في نادي المقاولون العرب للموافقة على عرض الأهلي لضم طاهر محمد في ظل عدم وصول أي عرض لضمه في الصيف ورغبة اللاعب في الرحيل إلى صفوف القلعة الحمراء.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمود الخطيب طاهر محمد طاهر الخطيب الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ يوم

بيراميدز يقدم عرضًا مغريًا لخطف صفقة الزمالك

منذ أقل من ساعة

الحقيقة وراء عدم احتساب ركلة جزاء ضد راموس في مباراة بيلباو

منذ ساعتين و 26 دقيقة

غضب داخل ريال مدريد بسبب التحكيم

منذ حوالي 3 ساعات

طاهر محمد طاهر يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز بسبب الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

مصدر قضائي: صفوت الشريف يسلم نفسه غدا لمحكمة النقض

منذ ساعتين و 18 دقيقة

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ ساعة و 24 دقيقة

الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

منذ 19 دقيقة

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 4 ساعات

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

الأهلي يقترب من ضم «خليفة صلاح»

الأهلي يقترب من ضم نجم الدوري المصري

الزمالك يُهدد انتقال «خليفة صلاح» إلى الأهلي

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة الموسم

أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:24 م

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

02:20 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

01:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»