كريستيانو رونالدو يتفوق برقم مميز في 2020

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:30 م
رونالدو
رونالدو
وكالات

حقق كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس رقما مميزا في عام 2020 وذلك وفقا لإحصائيات شبكة "أوبتا".

وذكرت الشبكة العالمية، أنه في العام الحالي، لم يسجل أي لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى، أهدافا في الدوري أكثر من رونالدو.

وأوضحت أن النجم البرتغالي، سجل هذا العام، 15 هدفا لفريقه يوفنتوس في الدوري الإيطالي الذي تتبقى منه ثماني مراحل، مشيرة إلى أن المهاجم المتألق في صفوف نادي بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، سجل أيضا 15 هدفا في الدوري الألماني الذي اختتمت منافساته قبل أيام، وتوج البايرن باللقب.

يذكر أن رونالدو البالغ 35 عاما، يحتل حاليا المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 25 هدفا، ويتخلف بفارق أربعة أهداف عن متصدر القائمة، الدولي الإيطالي شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو روما.

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