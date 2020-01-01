مصرع شاب وإصابة أربعة آخرون في مشاجرة بالمنزلة

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لقي شاب مصرعه فيما أصيب أربعة آخرون فى مشاجرة بين عائلة عاشور وعائلة جبر بعزبة البلاسي التابعة للوحدة المحلية بقرية العمارنة التابعة لمركز المنزلة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطاراً بورود بلاغ لضباط مركز المنزلة بنشوب مشاجرة بقرية العمارنة التابعة للمركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين عائلة عاشور وعائلة جبر،

وأسفرت المشاجرة عن وفاة المرسي كمال جبر 30 سنة وإصابة كل من أحمد السيد جبر 25سنة والسيد أحمد المتولى جبر 55 سنة، والمتولى المتولى جبر 55 سنة، ومحمد أحمد المتولى جبر 32 سنة، تم نقلهم لمستشفى المنزلة لتلقى العلاج وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.



وعلي صعيد اخر لقي شخص مصرعه وأصيب ٧ اخرين في حادث علي طريق جمصة الدولى بمحافظة الدقهلية، بين سيارة بيجو ٧ راكب مع سيارة نقل.



تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من بعض الاهالي بوقوع حادث تصادم سيارة اجرة ٧ راكب ماركة بيجو وسيارة نقل.



وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف وضباط المباحث الي مكان البلاغ وبالفحص تبين تصادم سيارتين بيجو ٧راكب تحمل ارقام " ٧٤٥٩.د.ع.أ " مع سيارة نقل مقطورة رقم "٣٦٥٤د.ه.أ"و ٧١٦٣ د.أ.ق" وذلك علي طريق جمصه الدولي.



واسفر الحادث عن مصرع السعيد رفعت السيد أحمد ٢٢سنة ومقيم في تمي الامديد،و اصابة كلا من اكرم حمدي محمد ٢٥سنة ومقيم بدكرنس وعوض عمر عبد الحليم ٢١ سنة من بلقاس وخالد محمد توفيق ٤٠سنة طلخا والمجند عبد الحليم عمر عبد الحليم ٢٨ سنة من بلقاس ومحمود عبد السميع محمود ٢٩سنة بالاضافة الي شخصان مجهولان وتم تحويلهم الى مستشفي دمياط لخطورة حالتهم.

ووضعت الجثة د مشرحة مستشفي جمصه تحت تصرفات النيابة العامة،وحرر المحضر اللازم.



وعلي صعيد اخر نجح ضباط مباحث الدقهلية فى فض حفل عرس قبل إقامته بدائرة مركز طلخا

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من غلافة عمليات النجدة يفيد بقيام أحد المواطنين بتجهيز دى جى وفراشة لإقامة حفل زفاف شقيق أحد القضاة.





و إنتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد السادات رئيس مباحث مركز شرطة طلخا للمكان وبالفحص تبين قيام إبراهيم عنتر نجيب "صاحب دى جى"، محمد طاهر عبدالحى "صاحب فراشة"، مقيمان بندر طلخا بإقامة فراشة والتجهيز لعرس شقيق أحد القضاة



وتمكنت القوات رفع الأعمال وإيقافها وفض العرس قبل بدأه وتم ضبط المتهمان وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم وجار العرض على النيابة العامة

فضت الأجهزة التنفيذية والأمنية في مركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية سوق الجمعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بمنع الأسواق الناشئة في إطار حرص الدوله على صحه وسلامه المواطنين



استهدفت الحملة شوارع المدينة الرئيسية والمحيطه متضمنه شارع الجيش والسلك والثانوية ومدخل المدينة الغربي والمرور والعمل على منع سوق الجمعه بكافه الاتجاهات.



وحرصت الحملة علي منع تجمعات المواطنين بداخل الأسواق حفاظا على سلامتهم وسلامه المترددين عليهم من المواطنين ويأتي ذلك في إطار خطة جهود الدولة الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا ومنع العدوى والفيروسات حفاظا على صحه وسلامه الجميع، تنفيذا لتعليمات الدكنور ايمن مختار محافظ الدقهلية وفدقرارات رئيس الوزراء.



قادت الحملة صباح شحاته نائب رئيس المركز مع قسم الإشغالات تحت إشراف شرف الشرباصى مدير القسم اليوم الجمعة بحمله اشغالات تحت إشراف المحاسب طارق شكرى رئيس مركز ومدينة شربين.



وعلي صعيد اخر شهدت مدينة طلخا انعيار جزء من بلكونه وسور سطح عقار مكون من دور أرضي و٤ علوي دون وقوع اي خسائر او اصابات



تلقي اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من ادارة شرطة النجده يفيد بسقوط جزء من بلكونه ٨ ش الجمهورية خلف مركز شرطة طلخا



وبالمتابعة مع رئاسة مركز ومدينة طلخا افاد مسئول الازمات والكوارث بأن المنزل مكون من دور ارضي و٤ علوي والمنزل ملك ورثة المواطنة فوزية محمد مصطفي محمود رشدي والعقار قديم مما ادي الي سقوط جزء من سقف بلكونه وسور السطح دون وقوع اي خسائر ولا اصابات او تلفيات بالشارع العام



