وزير الشباب والرياضة يكرم متطوعي be safe (صور)

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:03 م
التكريم
التكريم
أسماء قورة
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن القيادة السياسية لديها اهتمام كبير باشراك الشباب في بناء الوطن وتنميته، مبينا أن الشباب المصري هم قوة هذا الوطن ومستقبله ومشارك فاعل فى العمل المجتمعي لحماية بلده.

وأثنى "صبحي" خلال تكريمه اليوم للمتطوعين في مبادرة be safe والتي أطلقتها الوزارة على الدور الكبير الذي قام به المتطوعين في توعية وتوجيه المواطنين وأعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية وكافة الهيئات على صعيد تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. 

شهد التكريم نجوى صلاح رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، دينا فؤاد رئيس الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، جيهان حنفي مدير عام الادارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة.

يذكر أن المشاركين في be safe من الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة من أعضاء أندية التطوع بمراكز الشباب، وأعضاء برلمان الشباب، وفرق الجوالة، والفرق الكشفية والإرشادية، والكشافة والمرشدات، واعضاء شباب يدير شباب، وأعضاء مراكز شباب مصر.

افتتاح اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

وكان شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أمس افتتاح اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته ال (٤٣) بالفيديو كونفرنس.

تناول الإجتماع تسليم رئاسة المجلس الوزاري من السيد الحسن عبيابه وزير الشباب والرياضة بالمملكة المغربية إلي الدكتور الطالب سيد أحمد وزير التشغيل والشباب والرياضة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومناقشة المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلي المشروعات المزمع إقامتها اونلاين في الدول العربية بعد انقضاء جائحة فيروس كورونا خلال الدورة الجديدة للمجلس.

وأكد صبحي أن مشاركة الشباب في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع من توقف للنشاط خاصة من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وأيضًا التحديات الأخري التي تواجه مجتمعاتنا العربية كالإرهاب والبطالة والركود الإقتصادي، كان دافعًا أكبر لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب للعمل علي توفير وتنفيذ البرامج أون لاين لجذب أكبر عدد ممكن من الشباب لإستثمار طاقات الشباب وقدراته التي يتميز بها، بالإضافة إلى الإتفاق علي تنفيذ أنشطة طبيعية يتم تنفيذها خلال الفترة الثانية من العام الحالي علي أمل أن تعود الحياة تدريجيًا في الفترة القادمة

وأضاف "صبحي" أنه تم الإتفاق علي إطلاق مشروع جائزة التميز للشباب العربي والتي تهدف إلي تكريم الشباب العربي أصحاب المبادرات المتميزة التي تخدم الوطن العربي، بالإضافة إلى تكريم بعض الرموز العربية التي كان لها الفضل في إثراء الحركة الشبابية أو الرياضية في الوطن العربي، علي أن يتم إعداد كتيب يتضمن معايير واضحة عن المشروع متضمنة كل التفاصيل.
وزير الشباب والرياضة يكرم متطوعي be safe (صور)
وزير الشباب والرياضة يكرم متطوعي be safe (صور)
وزير الشباب والرياضة يكرم متطوعي be safe (صور)
وزير الشباب والرياضة يكرم متطوعي be safe (صور)
وزير الشباب والرياضة يكرم متطوعي be safe (صور)
وزير الشباب والرياضة يكرم متطوعي be safe (صور)
وزير الشباب والرياضة يكرم متطوعي be safe (صور)
وزير الشباب والرياضة يكرم متطوعي be safe (صور)

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