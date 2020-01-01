المطارات المصرية تستقبل 7 رحلات من الكويت اليوم

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:29 م
أرشيفية
أرشيفية
وصل اليوم الاثنين، 1075 مصريا عائدين من الكويت، عبر 7 رحلات جوية هبطت في مطارات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر وبرج العرب.

واستقبل مطار القاهرة الدولي 3 رحلات على متنها 495 راكبا، بينا استقبل مطار سوهاج الدولي رحلة تقل على متنها 145 راكبا، ويستقبل مطار أسيوط الدولي رحلة تقل على متنها 145 راكبا، ويستقبل مطار برج العرب رحلة تقل على متنها 145 راكبا، ويستقبل مطار الأقصر الدولي رحلة، تقل على متنها 145 راكبا.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس  الأحد، خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى أمس.

من جهته، أكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

وقال متحدث الوزارة، في بيان صحفي، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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مطار الأقصر الدولي رحلات بوابة الفجر المطارات الكويت

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