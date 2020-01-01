المطارات المصرية تستقبل 7 رحلات من الكويت اليوم

وصل اليوم الاثنين، 1075 مصريا عائدين من الكويت، عبر 7 رحلات جوية هبطت في مطارات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر وبرج العرب.





واستقبل مطار القاهرة الدولي 3 رحلات على متنها 495 راكبا، بينا استقبل مطار سوهاج الدولي رحلة تقل على متنها 145 راكبا، ويستقبل مطار أسيوط الدولي رحلة تقل على متنها 145 راكبا، ويستقبل مطار برج العرب رحلة تقل على متنها 145 راكبا، ويستقبل مطار الأقصر الدولي رحلة، تقل على متنها 145 راكبا.



