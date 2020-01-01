"الري": نقاط الخلاف حول سد النهضة مازالت قائمة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:21 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال المهندس السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن هناك جولة من المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي لليوم الرابع على التوالي، بدعوى من رئيس جنوب إفريقيا؛ لكونه رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، بهدف السعي لتحقيق جزء من التوافق حول نقاط الخلاف الأساسية المتعلقة بآلية التشغيل وآلية ملئ سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "سكاي نيوز"، اليوم الاثنين، أن هناك مراقبين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي وخبراء قانونيين وفنيين من الاتحاد الإفريقي، مشددًا على أنه حتى الآن مازال هناك نقاط خلاف جوهرية متعلقة بمليء وتشغيل سد النهضة، لافتًا إلى أنه بالأمس تم عقد جلسات ثنائية منفردة بين الثلاث دول مصر والسودان وإثيوبيا والوفود الخاصة بهم مع المراقبين لعقد وجهات النظر الخاصة بكل دولة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن المقترح المصري بشأن سد النهضة شامل ومستدام وعادل، ويهدف لتحقيق التنمية المنشودة لإثيوبيا مع الحفاظ على الموارد المائية لدولتي المصب مصر والسودان، منوهًا بأن الوصول لتوافق يستلزم وجود إرادة سياسية حقيقية لدى جميع الأطراف، مع تحقيق المصالح المشتركة دون تغول دولة على حقوق دولة أخرى.

وتابع "السباعي"، أن هناك نقاط جوهرية لابد من تقرير وجهات النظر المتعلقة بها ومن بينها آلية التعامل مع الجفاف والجفاف الممتدة، وإدارة وتشغيل ومليء السد، مشددًا على أن المقترح المصري يتضمن الالتزام بتوفير ما يتجاوز 75-85% من الطاقة الكهربائية التي يحتاجها الشعب المصري حتى في أكثر فترات الجفاف.

ونوه المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن أزمة سد النهضة ليست مرتبطة بفترة مليء سد النهضة وإنما آلية مليء السد، موضحًا أنه حال أردت إثيوبيا مليء مخزون لتوليد الكهرباء سوف تأخذ من نسبة مياه دولتي المصب، مما ينتج عنه جفاف مصطنع، وحال حدوث جفاف طبيعي سوف تتضاعف المشكلة والأزمة التي تواجهها دولتي المصب، مشددًا على ضرورة التنسيق والعمل على تحقيق الموازنة بما يضمن عدم تحقيق أضرار جسيمة لدولتي المصب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الري مفاوضات سد النهضة الفجر الاتحاد الأفريقي اثيوبيا أخبار مصر

أخبار تهمك

مصدر قضائي: صفوت الشريف يسلم نفسه غدا لمحكمة النقض

منذ ساعة و 8 دقيقة

رئيس برشلونة ينفجر في وجه التحكيم بسبب ريال مدريد

منذ ساعة و 9 دقيقة

المقاصة يطلب التعاقد مع مدافع الأهلي والتخطيط توصي بالإعارة فقط

منذ أقل من ساعتين

طاهر محمد طاهر يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز بسبب الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

غضب داخل ريال مدريد بسبب التحكيم

منذ ساعتين و 5 دقيقة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ يوم

الحقيقة وراء عدم احتساب ركلة جزاء ضد راموس في مباراة بيلباو

منذ ساعة و 15 دقيقة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ ساعة و 18 دقيقة

نجم الأهلي الصاعد يدخل حسابات المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الري: إثيوبيا تريد الإطاحة بـ 9 سنوات من المفاوضات مع مصر (فيديو)

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة: "أثيوبيا تحاول السيطرة على منابع النيل" (فيديو)

متحدث الري: الطرح الإثيوبي الجديد يضرب بالاتفاقيات الدولية عرض الحائط

ماذا فعلت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة؟ "الري" تجيب

عمرو أديب عن سد النهضة: "يبدو أن هناك حلحلة"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:07 م

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

02:20 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

01:57 ص

الحقيقة وراء عدم احتساب ركلة جزاء ضد راموس في مباراة بيلباو

02:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»