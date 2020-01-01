مؤشر سوق البحرين المالي يغلق تعاملاته متراجعاً لمستوى 1277.16 نقطة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:17 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.03% خاسراً 0.35 نقطة ليغلق عند مستوى 1277.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.2 مليون سهم بقيمة 384.9 ألف درهم.

 وهبط  بسوق البحرين المالي اليوم  قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.23% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.34%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.49%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.39% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.93% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.34%، كما ارتفع سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%.
 

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