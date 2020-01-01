سوق دبي المالي .. مؤشر السوق يقفز 1.2% في ختام التعاملات









إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 1.22% رابحاً 25.30 نقطة ليغلق عند مستوى 2087.38 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 295.6 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 241.3 مليون سهم محققة ما قيمته 232.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 3228 صفقة لعدد 37 سهماً.









وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.47%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.43%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.86%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.33%.





وقفز 20 سهماً بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة آرابتك القابضة بنسبة 14.91%، ثم سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 12.82%، فيما تراجعت 11 سهماً، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 4.65%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.33%، فيما تصدر سهم شركة أرامكس قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.1 مليون ورقة بقيمة 37.2 مليون درهم.