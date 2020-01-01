تأييد إحالة أمين شرطة إلى الاحتياط لاحتضانه علم تركيا

أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، حكما هاما، يرسي مبادئ الوطنية والأنتماء ب إحالة أمين شرطة للاحتياط.

وأيدت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد المتضمن إحالة أمين شرطة للاحتياط، ورفضت دعواه والمتضمنة إلغاء قرار إحالته إلى الاحتياط وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.





وشرحت المحكمة وقائع الدعوى وفقا للثابت من الأوراق - الواردة من تقرير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بوزارة الداخلية أن السبب التي استندت اليه الوزارة في إحالة المدعي للمعاش قيامه بنشر عدد 3 صور شخصية له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " يظهر فيها مرتديا الملابس الأميرية امام خدمته المعين بها داخل المركز الثقافي التركي احدهما يقوم فيها بتقبيل العلم التركي والصور الأخرى واقفا بجوار الطم وممسكا به، كما أنه يقوم بترديد عبارات بين زملائه منها بأنه يرغب في إنهاء خدمته من العمل جهاز الشرطة والسفر للعمل بدولة تركيا، كما انه غير منتظم في عمله ودائم الغياب والتأخير عن العمل.





وأضافت المحكمة، أن قيام المدعي بنشر الصور صفحته بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" على النحو السالف بيانه، ومجاهرته به على صفحته، إنما يدل على تأييده ومناصرته لدولة أخرى ذات عداء سياسي مع دولته التي يحمل جنسيتها.





وأوضحت المحكمة، أن فرد الأمن المكلف بحفظ الأمن والأمان لسفارة دولة معينة، إنما يتعين عليه القيام بواجبات وظيفته في الحدود التي تقتضيها دون أن يعلن ان افكاره السياسية ومشاعره الشخصية سواء بتاييد او مناهضة لدولة باي مظهر من المظاهر، او وسيلة من وسائل التعبير.



