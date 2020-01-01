أعضاء مجلس الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية

أدى المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة اليمين القانونية من دفعة و٢٠١٤ ٢٠١٥، المعينين بالقرارات الجمهورية رقمي ٢٣٣، ٢٣٨ لسنة ٢٠٢٠ ودلك بحضور رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين والمستشار طة كرسوع الامين العام لمجلس الدولة ولفيف من قيادات المجلس الخاص بمجلس الدولة.





وهنأ رئيس مجلس الدولة الأعضاء الجدد بتعيينهم وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية والاطلاع الدائم، والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها، ونبه إلى ضرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي داخل العمل وخارجه، والنأي عن الشبهات.





وحلف اليمين، اليوم الإثنين ٦ يوليو من رقم ١ حتى رقم ١٢٩ بالقرار الجمهوري المعين به، ومن رقم ١٣٠ حتى رقم ٢٥٨ بالقرار الجمهوري المعين به.





وحدد المجلس عدة ضوابط لحلف اليمين اهمها للحضور فيما يلي:-





١- الحضور بالزي الرسمي.





٢- الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحا لمجلس الدولة بالدقي.





٣- يتعين على الذين يعملون في أي جهة تحديد موقفهم منها النهائي قبل حلف اليمين.





٤- لا يجوز حضور أي مرافق إلا بموافقة كتابية مسبقة.





٥- مراعاة الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية كأرتداء الكمامات والالتزام بالتباعد.





جدير بالذكر أن مجلس الدولة، حرص علي تعقيم جميع القاعات بالمجلس جيدا في كل وقت، والزم جميع الحضور بارتداء الكمامات وكذلك وفر اجهزة قياس درجات الحرارة لتامين تواجد المواطنين، وذلك بناء علي تعليمات المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والامين العام المستشار طة كرسوع.

وفي سياق متصل، أصدرت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة، فتوي جديدة، حول نزاع بين مجلس ومدينة بلبيس وهيئة الأسعاف.



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