أعضاء مجلس الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:52 م
المندوبون المساعدون
المندوبون المساعدون
هدير حمزة
أدى المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة اليمين القانونية من دفعة و٢٠١٤ ٢٠١٥، المعينين بالقرارات الجمهورية رقمي ٢٣٣، ٢٣٨ لسنة ٢٠٢٠ ودلك بحضور رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين والمستشار طة كرسوع الامين العام لمجلس الدولة ولفيف من قيادات المجلس الخاص بمجلس الدولة.

وهنأ رئيس مجلس الدولة الأعضاء الجدد بتعيينهم وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية والاطلاع الدائم، والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها، ونبه إلى ضرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي داخل العمل وخارجه، والنأي عن الشبهات.

وحلف اليمين، اليوم الإثنين ٦ يوليو من رقم ١ حتى رقم ١٢٩ بالقرار الجمهوري المعين به، ومن رقم ١٣٠ حتى رقم ٢٥٨ بالقرار الجمهوري المعين به.

وحدد المجلس عدة ضوابط لحلف اليمين اهمها للحضور فيما يلي:-

١- الحضور بالزي الرسمي.

٢- الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحا لمجلس الدولة بالدقي.

٣- يتعين على الذين يعملون في أي جهة تحديد موقفهم منها النهائي قبل حلف اليمين.

٤- لا يجوز حضور أي مرافق إلا بموافقة كتابية مسبقة.

٥- مراعاة الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية كأرتداء الكمامات والالتزام بالتباعد.

جدير بالذكر أن مجلس الدولة، حرص علي تعقيم جميع القاعات بالمجلس جيدا في كل وقت، والزم جميع الحضور بارتداء الكمامات وكذلك وفر اجهزة قياس درجات الحرارة لتامين تواجد المواطنين، وذلك بناء علي تعليمات المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والامين العام المستشار طة كرسوع.
وفي سياق متصل، أصدرت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة، فتوي جديدة، حول نزاع بين مجلس ومدينة بلبيس وهيئة الأسعاف. 

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انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الى الزام مجلس ومدينة بلبيس باداء مبلغ مقداره 2393 جنيهًا 91 قرشًا إلى هيئة الأسعاف المصرية نظير التلفيات التي سببتها إحدى السايارات التابعة لمركز ومدينة بلبيس بأحدي سيارات الاسعاف التابعة لها.

وقالت الجمعية، انه بتاريخ 15 مايو 2017 تسببت سيارة مملوكة للوحدة المحلية لمجلس مدينة بلبيس في إحداث تلفيات سيارة إسعاف مملوكة لهيئة الإسعاف المصرية، عبارة عن خلع صدادة الباب الخلفي الأيسر بالجانب الايسر وكذلك حكة مع إطباق بسيط بالجانب الايسر للسيارة بعد الصدادة، وتحرر المحضر رقم 4853 لسنة 2017 ادارى بلبيس.

وأضافت، أنه صدر أمر النيابة العامة بتغريم سائق سيارة النقل محدثة التلفيات مائة جنيه، كما أن السيارة المتسببة في الحادث في حراسة مجلس مدينة بلبيس بإعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها وقت وقوع الحادث علي النحو الذي أمرت به النيابة العامة في القضية رقم 428 لسنة 2017، فمن ثم يضحي مجلس ومدينة بلبيس ملزمًا بتعويض هيئة الاسعاف نظرًا لتبعية السائق والسيارة له.

وأستندت الجمعية في فتواها، الي المادة 174 من القانون المدني والتي تضمنت أن "يكون المتبوع مسئولًا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعًا منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًا في إختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعليه في رقابته وفي توجيهه".

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