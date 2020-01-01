نجم الأهلي الصاعد يدخل حسابات المقاولون العرب

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:48 م
عماد النحاس
عماد النحاس
الفجر الرياضي
يسعى عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العربفي الحصول على خدمات محمد فخري لاعب وسط الأهلي،لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويفكر عماد النحاس بضم لاعب الأهلي الشاب محمد فخري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة في ظل اعجابته بإمكانياته وقدراته  ومكنه اللعب في وسط الملعب وتحت رأس الحربة.

وجاءت رغبة عماد النحاس بضم محمد فخري، في ظل وجود اتجاه داخل القلعة الحمراء لعرض اللاعب للإعارة بالفترة المقبلة من أجل اكتساب المزيد من الخبرات، بالإضافة إلى وجود تكدس في مركزه بعد تواجده في تدريبات الفريق الأول بالفترة الماضية.

جدير بالذكر أن محمد فخري كان قد انتقل للنادي الأهلي من صفوف غزل المحلة مقابل مليوني جنيه منذ ما يقرب من 3 مواسم.

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