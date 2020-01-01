رواد السوشيال ميديا إلى ليلى سويف وبناتها: إلى أي مدى يمكن أن تصل أكاذيبكم أيها الخونة





شن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، هجومًا حادًا على الناشطة ليلى سويف وبناتها، بسبب الشائعات وفبركة الأخبار والمسرحيات الهزلية اللائي يصدرهن إلى رواد السوشيال.





وقال رواد السوشيال: " إلى أي مدى يمكن أن تصل أكاذيبكم أيها الخونة العملاء؟ ألن تتوقفي أنتي وأبنائك عن تلك المسرحيات الهزلية التي تملئون بها فضاء السوشيال ميديا بالشائعات المفبركة؟".





وأكد الرواد: "إلى متى تستمر تلك الإدعاءات والأكاذيب؟ نجد الإجابة على أسئلتنا المحيرة فالأحداث الدرامية تنتهي دائما إلى جماعة الإخوان الإرهابية، فكلكم أيها الفوضويين والإخوان الإرهابيين وجهان لعملة واحدة".





وأوضح رواد السوشيال: "بذمتك يا دكتورة.. هل تعتقدي أن أحدًا يصدق أكاذيبك سوى أكشاك الشائعات الإخوانية التي تمولها تركيا وقطر ومعامل الأكاذيب المتحالفة معهم؟".







وأشار الرواد: "لقد كشف المصريون بعد ثورة 30 يونيو المجيد حقيقة وجوهكم القبيحة ومن يقفون خلفكم.. هل تعتقدون أن الخيانة والعمالة للخارج حصن لكم من غضبة المواطنين الشرفاء.. ولكن هيهات لما توعدون".