تأجيل محاكمة سما المصرى بسبب الفجور لـ 20 يوليو.. التفاصيل

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:37 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
قررت منذ قليل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكم سما المصرى، لاتهامها بقضية جديدة بالتحريض على الفسق والفجور لجلسة 20 يوليو الجاري، وذلك للإطلاع والتصوير.

واجهت لـ"المصري"، إتهامات بالتحريض على الفسق والفجور، من خلال إستخدام وسائل التواصل الاجتماعى، بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، والتحريض على نشر وبث مقاطع خادشة للحياء.

ومن ضمن مواد القانون،  أن في حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حبسما تنص المادة 178 عقوبات.

وينص القانون علي ضرورة معاقبة من يقوم بإنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا (المادة 27).


يذكر أن النائب العام قد أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة؛ وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات؛ أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محاكمة سما المصري قضية جديدة فيديوهات خادشه للحياء فيديوهات خادشة الإحتياط أ

أخبار تهمك

المقاصة يطلب التعاقد مع مدافع الأهلي والتخطيط توصي بالإعارة فقط

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

غضب داخل ريال مدريد بسبب التحكيم

منذ أقل من ساعتين

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي الصاعد يدخل حسابات المقاولون العرب

منذ أقل من نصف ساعة

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ يوم

رئيس برشلونة ينفجر في وجه التحكيم بسبب ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة نجم الدوري الإيطالي

منذ ساعة و 27 دقيقة

الحقيقة وراء عدم احتساب ركلة جزاء ضد راموس في مباراة بيلباو

منذ أقل من ساعة

العليمة لمواجهة كورونا توجه تحذيرا للأمهات بشأن حماية أطفالهم

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

قبل محاكمتها السبت المقبل.. تعرف على العقوبات التي تنتظر سما المصري

عاجل من المحكمة بشأن سما المصري

عاجل.. تأجيل محاكمة سما المصري لجلسة 27 يونيو الجاري

في قضية "الفسق والفجور".. سما المصري تظهر بالحجاب في قفص الاتهام

عاجل.. حبس سما المصري 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفجور

بقضية جديدة.. إحالة سما المصري للجنايات بتهمة الفسق والفجور

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:07 م

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

02:20 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

01:57 ص

الحقيقة وراء عدم احتساب ركلة جزاء ضد راموس في مباراة بيلباو

02:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»