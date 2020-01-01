الجنيه يضرب الدولار ويهبط بأسعار الذهب في السوق المحلي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر


شهدت أسعار الذهب في السوق المحلى تراجعا بقيمة جنيهين لكافة الأعيرة وذلك على خلفية الارتفاعات المتتالية التي يشهدها الجنيه المصري مقابل الدولار، وعلى الرغم من ارتفاع اسعار الذهب العالمية إلى قوة الجنيه كان لها التأثير الأقوى على حركة المعدن الأصفر محليا.

ويشهد سعر الجنيه ارتفاع متتالية مقابل الدولار خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية شهد فيهم الدولار انخفاضات نالت من تعاملاته، وفيما يلي نرصد تحركات سعر الذهب في السوق المحلى على مدار تعاملات اليوم:


أسعار الذهب الآن 

عيار ١٨ : 680.50
عيار ٢١ : 794
عيار ٢٤ : 907.40
الجنيه الذهب : 6352
السعر العالمي : 1781

 
أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات الصباحية

عيار ١٨ : 682.25
عيار ٢١ : 796
عيار ٢٤ : 909.70
الجنيه الذهب : 6368
السعر العالمي : 1777

تحركات سعر الذهب خلال بداية التعاملات 

سعر عيار 18 نحو  682.25 جنيه للجرام 
 سجل عيار 21  نحو 796 جنيه للجرام
  سجل عيار24 نحو 909 جنيه للجرام
 سعر الجنيه الذهب قد سجل 6368 جنيه
 بلغ سعر الأوقية 1777 دولار.

أسعار الذهب العالمي

استقر الذهب اليوم في الوقت الذي تعوض فيه المخاوف المستمرة من تصاعد الإصابات بفيروس كورونا الضغط الناجم عن صعود الأسهم مع تحول الاهتمام صوب بيانات قطاع الخدمات الأمريكي التي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحسب رويترز.


وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 % إلى 1777.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0949 بتوقيت جرينتش. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1784.30 دولار للأوقية.


وفي أول أربعة أيام من يوليو، سجلت 15 ولاية أمريكية زيادات قياسية في حالات الإصابة بكوفيد-19، مما دفع البعض لوقف خطط تخفيف اجراءات العزل. واستمرت زيادة حالات الإصابة في الهند واستراليا والمكسيك.


ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1907.84 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 808.12 دولار للأوقية. وصعدت الفضة 0.5 بالمئة إلى 18.13 دولار للأوقية.

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