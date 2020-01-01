حبس رئيس شركة لاتهامه بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه بالإسكندرية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
قررت نيابة الرمل اول بالإسكندرية، حبس رئيس مجلس ادارة احدي الشركات 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 4 ملايين جنيه بدعوى توظيفه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود بلاغ من 4 أشخاص بقيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، له معلومات جنائية، بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم وتوقفه عن السداد ورفضه رد أصل المبالغ المالية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، كما تبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى والمقاولات والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 4 ملايين جنيه، تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

انخفاض في إصابات كورونا 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان الوزارة، أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر". 

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