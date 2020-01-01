الأرصاد تحذر: ارتفاع مؤقت في الحرارة لمدة 24 ساعة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم ليست مختلفة عن الأمس، ولكن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة، وهو ما يزيد شعورها بحرارة الطقس.

وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أننا سنشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات اعتبارا من الغد، حيث ستصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 39 درجة.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أن الارتفاع مؤقت، وستعاود درجات الحرارة للانخفاض يوم الأربعاء، مع وجود شبورة مائية، مناشدة المواطنين عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم، حيث تشهد البلاد انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، محذرة من وجود شبورة مائية صباحا على بعض المناطق.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن البلاد تشهد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.

وأشارت الهيئة الي أن شمال وجنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وأشارت الهيئة، إلي أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى، مما أدي إلى ارتفاع الحرارة مره أخري.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية اليوم، والتى تتمثل في الرياح نشطة على السواحل الشمالية الشرقية، ونشطة مثيرة للأتربة على بعض المناطق على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

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