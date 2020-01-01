بتكلفة 500 مليون جنيه.. إنشاء 46 مدرسة جديدة ببني سويف (صور)

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الانتهاء من أعمال إنشاء 46 مدرسة ما بين (إنشاء جديد، توسع، إحلال كلي، إحلال جزئي) بعدد 680 فصلا بقيمة إجمالية 285 مليونا و925 ألف جنيه، والتي نفذتها هيئة الأبنية التعليمية في إطار خطة المحافظة لاستكمال وإقامة المشروعات التنموية والخدمية التي تعود بالنفع العام على المواطنين، وتطوير المنظومة التعليمية والعمل على زيادة أعداد الفصول الدراسية لخدمة أبنائنا الطلاب.





وتم الانتهاء من 7 مدارس يمركز بني سويف بإجمالي 129 فصلًا وهي (محمود حمد الرسمية للغات" إنشاء جديد"، موسى بن نصير للتعليم الأساسي"توسع"، ابشنا الابتدائية الجديدة "إحلال كلي"، باروط الرسمية لغات المتميزة "تعلية"، بني عفان الابتدائية بنات "توسع"، المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بني سويف "توسع").





وفي الواسطى تم الانتهاء من أعمال إنشاء 8 مدارس بإجمالي 104 فصلًا وهي (عزبة حميدة أبو حسن للتعليم الأساسي "توسع"، اليعقوبي الابتدائية رقم 1 "توسع"، أطواب للتعليم الأساسي "توسع"، أطواب الرسمية لغات لجميع المراحل "إحلال جزئي"، جزيرة المساعدة الابتدائية "توسع"، جزيرة المساعدة للتعليم الأساسي "توسع"، د.حازم قرني عبد المحسن الابتدائية "توسع"، معصرة أبوصير الابتدائية 1 "تعلية وتوسع").





وفي مركز ناصر تم الانتهاء من أعمال توسعة لعدد 4 مدارس بإجمالي 42 فصلًا وهي مدارس(جابر جاد الإعدادية الثانوية"، الشهيد محمد طه الساعي الإعدادية بنات، الزيتون الابتدائية المشتركة، عزبة محمد موسى الابتدائية المشتركة).





وفي مركز إهناسيا 6 مدارس بإجمالي 72 فصلًا وهي (إدراسيا للتعليم الأساسي"توسع"،سيدشعبان للتعليم الأساسي بإدراسيا "إنشاء جديد"، منشأة البديني الإعدادية "إنشاء جديد"، منشأة البديني الابتدائية "توسع"، محمود عبدالحكم الثانوية بمنشأة الحاج "إنشاء جديد"، أبوهريرة للتعليم الأساسي "إنشاء جديد").





وتم الانتهاء من أعمال الإنشاءات في 8 مدارس بمركز ببا بإجمالي 143 فصلًا (صالح قنديل ب"توسع"،جبل النور للتعليم الأساسي "توسع"، حطين للتعليم الأساسي بعزبة عرفة "إنشاء جديد"، الأمير أحمد شديد الابتدائية "تعلية وتوسع"، أمين الدكروري بعزية نجيب للتعليم الأساسي "إنشاء جديد"، طنسا الابتدائية بنين "توسع"، أم المؤمنين (الابتدائية "توسع")، و5 مدارس في سمسطا بإجمالي 70 فصلا، وتشمل مدارس (الزبير بن العوام للتعليم الأساسي "توسع"، كوم النور الجديدة للتعليم الأساسي "توسع"، الكوم الأحمر للتعليم الأساسي" توسع"، عزبة نصير للتعليم الأساسي "إنشاء جديد"، بدهل الإعدادية الثانوية بنزلة سعيد "إنشاء جديد").





و8 مدارس في مركز الفشن بإجمالي 120 فصلًا وهي مدارس (سعد بن أبى وقاص الرسمية لغات المتميزة "توسع"، الشهيد فتحي عبد الصمد طه "توسع"، الفنت الرسمية لغات "إنشاء جديد"، شنرا الإعدادية بنين الجديدة "إنشاء جديد"، صفط العرفا الإعدادية المشتركة "توسع"، صفط العرفا الابتدائية "تعلية"، منشأة عمرو الإعدادية "إحلال كلي"، الشهيد عماد ربيع محمد "توسع").





وأشار المحافظ إلى أنه يجرى العمل حاليا في 29 مدرسة تضم 402 فصل دراسيً بقيمة إجمالية 188 مليون و660 ألف جنيه، ما بين 12 مدرسة "إنشاء جديد" و11 مدرسة "توسع"، و4 مدارس "إحلال كلي"، و2 مدرسة "إحلال جزئي"، وهي كالتالي 6 مدارس بالواسطى (اليرموك ثانوي عام "إنشاء جديد"، و5 مدارس "توسعات": معصرة أبوصير الابتدائية المشتركة، أشراف صفط الشرقية ت أ،أطواب للتعليم الأساسي بنين، معصرة أبوصير الإعدادية، عزبة حلمي ت أ)، و3 مدارس بناصر "إنشاء جديد" وهي (المستشار زكريا عوض للتعليم الأساسي، الحمًام الثانوية العامة، بني عدي ت أ)، و3 مدارس باهناسيا (سدمنت الجيل للثانوي العام، وخبيب بني عدي ت أ "إنشاء جديد"، وكوم الرمل ب م "توسع")، و4 مدارس ببني سويف وهي (محمد أنورحسن للتعليم الأساسي، دموشيا الاعدادية طلبة عيد "توسع"، وعزبة عويس للتعليم الأساسي" توسع وتعلية"، عبد الصمد عبد الغني خليفة ت أ " إنشاء جديد").



