وزير الصحة الباكستاني يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الباكستاني ظفر ميرزا، اليوم الاثنين، عبر حسابه الخاص بموقع "تويتر"، إصابته بفيروس كورونا، قائلًا: "بموجب نصيحة طبية، قمت بعزل نفسى فى المنزل واتخذت جميع الاحتياطات، حيث أعانى من أعراض خفيفة".

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، تسجيل 4087 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات بجميع أنحاء البلاد إلى 221895 حالة.

وأوضحت الصحة الباكستانية، أن تم رصد 78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 4551 حالة، وتم تسجيل 113623 حالة من إجمالي المصابين قد تماثلت للشفاء، ويوجد 2479 حالة في وضع حرج .

من جهة أخرى، تعرض شاه محمود قريشي، وزير الخارجية الباكستاني، اليوم للإصابته بفيروس كورونا، وقال في تويترة عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر": " إنه شعر بحمى طفيفة وفرض حجراً صحياً على نفسه في المنزل، مضيفاً أن نتائج الفحوصات جاءت إيجابية، وأنه يعتزم الاستمرار في أداء مهامه الوظيفية من منزله".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.