التموين: نسعى لتخفيض الأسعار بنسب تصل إلى 20%

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن أفضل آلية لضبط الأسعار هى العرض والطلب، فضلا عن الأدوات الرقابية كشن حملات من مفتشي وزارة التموين.

وأشار "عشماوي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن عدد القضايا التموينية التي يتم ضبطها خلال جائحة كورونا وصل إلى 1000 قضية يوميا، موضحا أنهم يعملون على تأسيس شركة مساهمة للبورصة السلعية الفترة المقبلة بشراكة مع أكثر من 10 جهات في القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن البورصة السلعية ستكون بين التجار، منوها بأنهم يعملون على اختزال حلقات تداول المنتجات وتطوير الأسواق سعيا وراء تخفيض الأسعار بنسب تصل إلى 20%، مؤكدا أنهم لم يشهدوا زيادة سعرية في المنتجات، أو نقص بها أثناء أزمة كورونا، مضيفا أن مصر مصنفة في المركز 55 من إجمالي 189 بأنها دولة قادرة على امداد المواطن بكافة السلع دون نقص.

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 25% من مقررات شهر يوليو الجارى، بجانب أيضا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول للمواطنين.

ويستقبل موقع "دعم مصر " طلبات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية للحصول على الخدمات الجديدة عبر الموقع لتقليل الزحام على مكاتب التموين ومنها نقل البطاقة من محافظه لأخرى واستخراج بطاقات الفصل الاجتماعى وإعادة إرسال الرقم السرى بالإضافة إلى الخدمات التى كانت تتواجد على الموقع مسبقًا وهى استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة فى مركز نظم المعلومات بالعمل على تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع فى ميكنتها فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوزارة التموين بالتوسع فى ميكنة منظومة التموين للمساهمة فى تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة.

ويذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة قامت بتنفيذ استراتيجية كبيرة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقه الدعم، وذلك فى إطار التحول الرقمى الشامل للدولة لافتا إلى تطوير الخدمات المقدمة على موقع دعم مصر بإضافة خدمات جديدة عليه لم تكن متاحه قبل ذلك كالنقل من محافظه لأخرى والفصل الاجتماعى وإعادة إرسال الرقم السرى بالإضافة إلى الخدمات التى كانت تتواجد على الموقع مسبقًا فى استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.

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