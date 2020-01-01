الشيخ يضغط على الأهلي بورقة بيراميدز وقرار فايلر يحسم الأمر

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:00 م
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
محمد الصو
طالب أحمد الشيخ نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إدارة النادي حسم موقفه من الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك خلال جلسة جمعته بين اللاعب وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، من أجل إبلاغه بدخول بيراميدز سبورت في مفاوضات قوية معه للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

وأوضح الشيخ مع مدير الكرة، بأنه يرغب في معرفة موقفه بشكل نهائي، من أجل حسم مصيره خاصةً أنه لا يشارك بصفة أساسية.

وأكد مدير الكرة للاعب، أنهم بصدد انتظار وصول السويسري رينيه فايلر المدير الفني، من إجازته في سويسرا من أجل حسم موقفه ومناقشة أمره.

وينتظر بيراميدز، موقف اللاعب بصورة كاملة، قبل إرسال أي فاكسات رسمية لإدارة القلعة الحمراء، من أجب طلب الحصول على خدمات اللاعب.

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