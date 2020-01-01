أزهرية الإسكندرية: لا شكاوي في امتحانات التوحيد والبلاغة (صور)
الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:56 ص
محمد رجب - دينا حسن
تفقد الشيخ خميس محمد، مدير عام العلوم العربية الشرعية، لجان الامتحان بمعاهد: بنين سموحة النموذجي، وبنين الإسكندرية، وفتيات سموحة النموذجي؛ لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على مستوى الامتحان، حيث أدى طلاب القسم الأدبي امتحانهم في مادة: التوحيد، كما أدى طلاب معهد العلوم الإسلامية امتحانهم في مادة: البلاغة.
وتفقد الشيخ خميس محمد لجان الامتحانات، وغرف العزل المجهزة بالمعاهد لاستخدامها في حالة الطوارئ، واطمأن على مستوى الامتحان، ومطابقته للمنهج المقرر، وعدم وجود شكوى للطلاب منه، وتابع النظافة داخل اللجان، وخارجها، ودورات المياه، وتطبيق وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، واستخدام الوسائل والطرق الصحية للوقاية من فيروس كورونا؛ للمحافظة على سلامة الجميع، وشدد على التزام الجميع بكافة التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية والتي تنظم أعمال الامتحانات، وتهيئة المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم؛ حتى تكتمل الامتحانات بصورةٍ مشرفةٍ.
انخفاض في إصابات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى اليوم.
وأوضح بيان الوزارة، أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.
وقال " إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر " أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا