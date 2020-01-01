أزهرية الإسكندرية: لا شكاوي في امتحانات التوحيد والبلاغة (صور)

تفقد الشيخ خميس محمد، مدير عام العلوم العربية الشرعية، لجان الامتحان بمعاهد: بنين سموحة النموذجي، وبنين الإسكندرية، وفتيات سموحة النموذجي؛ لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على مستوى الامتحان، حيث أدى طلاب القسم الأدبي امتحانهم في مادة: التوحيد، كما أدى طلاب معهد العلوم الإسلامية امتحانهم في مادة: البلاغة.





وتفقد الشيخ خميس محمد لجان الامتحانات، وغرف العزل المجهزة بالمعاهد لاستخدامها في حالة الطوارئ، واطمأن على مستوى الامتحان، ومطابقته للمنهج المقرر، وعدم وجود شكوى للطلاب منه، وتابع النظافة داخل اللجان، وخارجها، ودورات المياه، وتطبيق وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، واستخدام الوسائل والطرق الصحية للوقاية من فيروس كورونا؛ للمحافظة على سلامة الجميع، وشدد على التزام الجميع بكافة التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية والتي تنظم أعمال الامتحانات، وتهيئة المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم؛ حتى تكتمل الامتحانات بصورةٍ مشرفةٍ.



