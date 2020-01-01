اليابان تسجل 977 وفاة و240 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:52 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في اليابان، اليوم الاثنين، 240 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 

وبحسب وزارة الصحة اليابانية، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 19 ألفا و522 حالة، بينما بلغ اجمالي الوفيات 977 وفاة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,453  مليون إصابة، بينهم أكثر من 534 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,482 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورون اليابان اصابات فيروس كورونا

أخبار تهمك

الزمالك يكشف حقيقة ضم رمضان صبحي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

آخر رسالة للراحلة رجاء الجداوي للمستشار تركي آل الشيخ والمنتج حمادة إسماعيل (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

مكافحة كورونا تكشف معلومات جديدة عن فترة الذروة في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

جوهرة برشلونة يدخل تاريخ النادي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ يوم

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 10 ساعات

بالأسماء.. صفقات الزمالك الخمس المرتقبة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. نجم ليفربول يرفض الانتقال إلى مانشستر سيتي

منذ حوالي 8 ساعات

العليمة لمواجهة كورونا توجه تحذيرا للأمهات بشأن حماية أطفالهم

منذ حوالي 3 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ يوم

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. موعد عودة فايلر لقيادة تدريبات الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

الجزائر تسجل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

الدفاع الروسية تعلن إصابة 874 عسكريا بفيروس كورونا

المغرب: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4321

فلسطين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا

السودان تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:08 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

01:57 ص

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

01:12 ص

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

11:31 م

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

02:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»