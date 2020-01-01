شمس الكويتية تشعل السوشيال ميديا برقصها على متن طائرة خاصة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:50 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت المطربة شمس الكويتية، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر تطبيق "سناب شات"، وظهرت خلال الفيديو مرتدية فستانًا ماكسي محدد للجسم عبارة عن قطعتين، وترقص على متن طائرة خاصة بها.


وذلك أحتفالًا بأول رحلة طيران لها بعد إنتهاء الحجر الصحي، الذي فرضة فيروس كورونا على الجميع، حيث استمر حجرها الصحي 5 شهور.


وقالت شمس، خلال مقطع الفيديو:"سعيدة جدًا لأنها ظلت 5 شهور بدون سفر لأول مرة في حياتها، موضحة عن حبها للسفر بسبب عملها بالفن".

وأضافت:"أخذت أغراض الهجرة" معها، ملمحة إلى أنها ستستمتع بالسفر لأطول فترة ممكنة بعد أن انتهت كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد الاجتماعي وحظر التجول وإيقاف رحلات الطيران حول العالم".



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