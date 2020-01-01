سقوط أول ضحايا الموجة الحارة بمحافظة كفر الشيخ

لقي شاب يبلغ من العمر 18 عاما، مصرعه غرقا في مياه البحر المتوسط بمصيف بلطيم في كفر الشيخ، أثناء استحمامه هربا من حرارة الجو.





وانتشل رئيس نقطة مصيف بلطيم فى كفر الشيخ، اليوم الإثنين، جثة شاب لقى مصرعه غرقًا فى مياه البحر المتوسط أثناء استحمامه بمصيف بلطيم، بمساعدة أحد الصيادين.





وردت إشارة إلي النقيب ياسر الشربينى، رئيس نقطة مصيف بلطيم، تفيد غرق "أحمد.م.ف" 18 سنة، مقيم بالعزبة الشرقية، التابعة لمركز المحلة الكبرى، أثناء استحمامه بمياه البحر المتوسط بشاطئ الفنار، وإنقاذ شخصين آخرين، أحدهما فى حالة خطيرة.





وانتقل رئيس النقطة النقيب ياسر الشربينى إلى موقع البلاغ وبالمتابعة عثر على جثة الشاب فى شاطئ النرجس، أمام مبنى إدارة مصيف بلطيم، بعد أن جرفته الأمواج من شاطئ الفنار إلى شاطئ النرجس لقربهما من بعضهما، وانتشل رئيس نقطة مصيف بلطيم، جثة الشاب، بمساعدة أحد الصيادين.





وتم نقل جثة الشاب الغريق إلى مشرحة مستشفى برج البرلس، تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لصدور قرار بشأنه، ونقل أحد مرافقيه الذى جرى إنقاذه لتلقيه العلاج نتيجة وجود مياه فى الرئة.





وكانت قوات الإنقاذ النهري بكفر الشيخ، تمكنت أواخر الشهر الماضي من انتشال جثة شابين، حيث لقيا مصرعهما غرقا بمصيف بلطيم، وجرى نقلهما لمشرحة مستشفى بلطيم المركزي.





وأعلنت وزارة الصحة أمس الأحد، خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى اليوم.





من جهته، أكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.





وقال متحدث الوزارة، في بيان صحفي، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.



