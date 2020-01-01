مانشستر يوناتيد يدرس التعاقد مع أداما تراوري

يخطط نادي مانشستر يونايتد للتعاقد مع المهاجم الإسباني أداما تراوري لاعب فريق وولفرهامبتون في الميركاتو الصيفي المقبل، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إنجلترا.





ووفقا لما ذكرته صحيفة "الصن" البريطانية فإن اليونايتد مهتم بالتعاقد مع اللاعب الإسباني والذي لفت الأنظار إليه هذا الموسم مع وولفرهامبتون.





وأضافت الصحيفة بأنه من الممكن أن يتجه مان يونايتد إلى أداما تراوري كبديل أرخص من جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند.



