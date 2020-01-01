كارول سماحة تحصد 2 مليون مشاهدة بكليب "bon voyage"

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:16 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


حققت النجمة اللبنانية كارول سماحة نجاحًا كبيرًا بكليب أغنيتها الجديدة Bon Voyage والتي طرحتها عبر اليوتيوب منذ أيام.

حيث حصد الكليب أكثر من 2 مليون مشاهدة بعد أقل من 4 أيام على طرحه عبر القناة الرسمية لشركة “لايف ستايلز ستوديوز” في موقع “يوتيوب”.

الأغنية Bon Voyage من كلمات كارول سماحة والسورية كاملة خير وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف والكليب تولى إخراجه بتول عرفه.

وكانت المخرجة بتول عرفه قد صرحت من قبل للفجر الفني بأنها سعيدة بتعاونها مع كارول قائلة "تجمعني بالفنانة كارول سماحة علاقة صداقة قوية منذ سنوات طويلة، وكنا دائمًا نفكر في العمل سويًا ولكن لم تسمح الفرصة من قبل".

وأضافت أن كارول سماحة تواصلت معها، لافتة إلى أنها استمعت للأغنية وأعجبتها جدًا وتم الاتفاق على أن تتولى إخراج الكليب الخاص بها.

وتابعت "لفت نظري اختلاف هذه الأغنية عن غيرها، وكالعادة كارول سماحة تبهرنا بتقديم موسيقى مختلفة ومميزة، وشدتني من اللحظة الأولى".

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