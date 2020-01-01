وزير الإسكان: تنفيذ مشروع سوق السمك المتطور بمحافظة الإسماعيلية









صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن صندوق تطوير المناطق العشوائية، التابع للوزارة، قام بتنفيذ مشروع سوق حلقة السمك المتطور بمحافظة الإسماعيلية وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير الأسواق العشوائية، واستكمالاً لتنفيذ خطة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة.









وأوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن السوق مكونة من دورين أرضي وأول علوي، والدور الأرضي يشمل (٦ محال شوي أسماك - ٢٠ محل جملة - غرفتي أمن وإدارة - ١٦٤ فرشاً لبيع الأسماك - ١٦ مطعماً - غرفة محول كهرباء) بجانب أماكن انتظار سيارات.









وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن الدور الأول علوي يضم ٢٠ محلاً بيع جملة - غرفة إدارة محال جملة - ١٦ مطعماً – مصلى)، مشيراً إلى أن هناك متابعة مستمرة بعد تشغيل السوق للتأكد من الالتزام بالضوابط والإجراءات المتفق عليها للحفاظ على النسق الحضاري للسوق.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى اليوم.

من جهته، أكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.



وقال متحدث الوزارة، في بيان صحفي، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.





