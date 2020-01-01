"قلبي اللي وجعني".. نجلاء بدر تنعي الراحلة رجاء الجداوي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:05 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نعت الفنانة نجلاء بدر وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام".

حيث كتبت قائلة: "قلبي اللي وجعني بحبك قوي في الجنة ونعيمها ربنا يارب، لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا يرحمك ويغفر ليكي ويدخلك فسيح جناته يا حنان يا منان يا رب يا كريم يا قادر على كل شيء".

يذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي توفيت صباح أمس جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا قضتها فى العزل الصحى بالإسماعيلية.

ورحلت الجداوي، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة بواسطة الطب الوقائي.

نعت الفنانة نجلاء بدر وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام".

حيث كتبت قائلة: "قلبي اللي وجعني بحبك قوي في الجنة ونعيمها ربنا يارب، لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا يرحمك ويغفر ليكي ويدخلك فسيح جناته يا حنان يا منان يا رب يا كريم يا قادر على كل شيء".

يذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي توفيت صباح أمس جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا قضتها فى العزل الصحى بالإسماعيلية.

ورحلت الجداوي، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة بواسطة الطب الوقائي.

نعت الفنانة نجلاء بدر وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام".

حيث كتبت قائلة: "قلبي اللي وجعني بحبك قوي في الجنة ونعيمها ربنا يارب، لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا يرحمك ويغفر ليكي ويدخلك فسيح جناته يا حنان يا منان يا رب يا كريم يا قادر على كل شيء".

يذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي توفيت صباح أمس جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا قضتها فى العزل الصحى بالإسماعيلية.

ورحلت الجداوي، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة بواسطة الطب الوقائي.

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