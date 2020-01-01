مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون (0-1) | ملخص واهداف مباراة Manchester City vs Southampton في الدوري الانجليزي (سقوط مفاجئ للسيتيزنز)
الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:01 ص
مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون (0-1) | ملخص واهداف مباراة Manchester City vs Southampton في الدوري الانجليزي (سقوط مفاجئ للسيتيزنز)
حقق فريق ساوثهامبتون فوزًا مفاجئًا على ضيفه مانشستر سيتي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الأحد، على ملعب "سانت ميريز"، في إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2019/2020.
اهداف مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون في الدوري:-
هدف اللقاء الوحيد أحرزه اللاعب تشي أدامز في الدقيقة 16، بطريقة رائعة بعد أن لمح خروج الحارس إيدرسون من مرماه ليسقطها من فوقه مسجلًا أولى أهداف اللقاء.
وفي الشوط الثاني، حاول السيتى تعديل النتيجة، وأشرك المدير الفني بيب جوارديولا النجم كيفن دي بريون والشاب فيل فودين ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون بنتيجة 0/1 لأصحاب الأرض.
وبهذه النتيجة، يحتل السيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 66 نقطة بفارق 23 نقطة عن ليفربول البطل، بينما يحتل ساوثهامبتون 13 برصيد 43 نقطة.
وكان السيتى قد حقق فوزًا كبيرًا على ليفربول بطل الموسم الحالى برباعية في الجولة الماضية، بينما فاز ساوثهامبتون على واتفورد بنتيجة 3-1.
وحقق ليفربول فوزًا صعبًا على ضيفه أستون فيلا بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ضمن مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي.
بالفيديو.. اهداف مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون في الدوري:-
مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون (0-1) | ملخص واهداف مباراة Manchester City vs Southampton في الدوري الانجليزي (سقوط مفاجئ للسيتيزنز)
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