مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون (0-1) | ملخص واهداف مباراة Manchester City vs Southampton في الدوري الانجليزي (سقوط مفاجئ للسيتيزنز)

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:01 ص
مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون
مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون

مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون (0-1) | ملخص واهداف مباراة Manchester City vs Southampton في الدوري الانجليزي (سقوط مفاجئ للسيتيزنز)

حقق فريق ساوثهامبتون فوزًا مفاجئًا على ضيفه مانشستر سيتي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الأحد، على ملعب "سانت ميريز"، في إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2019/2020.

اهداف مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون في الدوري:-
هدف اللقاء الوحيد أحرزه اللاعب تشي أدامز في الدقيقة 16، بطريقة رائعة بعد أن لمح خروج الحارس إيدرسون من مرماه ليسقطها من فوقه مسجلًا أولى أهداف اللقاء.

وفي الشوط الثاني، حاول السيتى تعديل النتيجة، وأشرك المدير الفني بيب جوارديولا النجم كيفن دي بريون والشاب فيل فودين ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون بنتيجة 0/1 لأصحاب الأرض.

وبهذه النتيجة، يحتل السيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 66 نقطة بفارق 23 نقطة عن ليفربول البطل، بينما يحتل ساوثهامبتون 13 برصيد 43 نقطة.

وكان السيتى قد حقق فوزًا كبيرًا على ليفربول بطل الموسم الحالى برباعية في الجولة الماضية، بينما فاز ساوثهامبتون على واتفورد بنتيجة 3-1.

وحقق ليفربول  فوزًا صعبًا على ضيفه أستون فيلا بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ضمن مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي.

بالفيديو.. اهداف مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون في الدوري:-


مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون (0-1) | ملخص واهداف مباراة Manchester City vs Southampton في الدوري الانجليزي (سقوط مفاجئ للسيتيزنز)

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