روسيا تسجل أكثر من 6600 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:03 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في روسيا، رابع أكبر بلد في العالم، إلى 687862، اليوم الاثنين، بعد أن أبلغ المسؤولون عن وجود 6،611 إصابة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقالت السلطات أيضا إن 135 شخصا لقوا حتفهم بين عشية وضحاها، مما رفع حصيلة القتلى الرسميين في روسيا إلى 10296 قتيلا.

تفوقت الهند على روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث كانت الدولة التي لديها ثالث أكبر عدد من الإصابات خلف الولايات المتحدة والبرازيل، التي لديها أكبر عدد من الحالات المبلغ عنها.

كما ابلغت وزارة الصحة المكسيكية عن 4683 حالة إصابة جديدة بكورونا يوم الأحد، ليصل العدد الإجمالي على الصعيد الوطني إلى 256.848 حالة مؤكدة.

وأبلغت عن 273 حالة وفاة جديدة ذات صلة، مما رفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي إلى 30639. المكسيك لديها الآن خامس أكبر عدد من وفيات الفيروس على مستوى العالم.

شهد يوم السبت أعلى قفزة يومية في المكسيك في الحالات الجديدة حتى الآن. يأتي هذا بعد أن بدأت بعض أجزاء البلاد إعادة فتح إجراءات الأسبوع الماضي.

وعلي صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة البرازيلية 26،051 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، ليصل إجمالي حالات الإصابة بالبلاد إلى 1603،055 حالة مؤكدة.

كما أبلغت البرازيل عن 602 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، ليصل عدد القتلى إلى 64867.

تأتي الأرقام الجديدة في الوقت الذي تستعد فيه مدينة ساو باولو، أكبر مدن البرازيل، لإعادة فتح الحانات والمطاعم وصالونات التجميل والحلاقة يوم الاثنين، ومع افتتاح ريو دي جانيرو الحانات والمطاعم في عطلة نهاية الأسبوع.

كما ستفتح متاجر الشوارع ومراكز التسوق في ساو باولو لمدة ست ساعات اعتبارًا من يوم الاثنين، بعد أن تعمل أربع ساعات في اليوم منذ إعادة فتحها في 11 يونيو.

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