جوارديولا يعاني بسبب هزائم مانشستر سيتي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:10 ص
جوارديولا
جوارديولا
صرح مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، أنه يعاني لاستيعاب لماذا يسجل ناديه الكثير من الأهداف، ويحرم منافسه من صناعة الفرص؟، ومع ذلك يخسر 9 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

خسر السيتي الذي أهدر لقب الدوري لغريمه ليفربول أمام ساوثامبتون 0-1، رغم الاستحواذ على الكرة بنسبة 73%، وإطلاق أكثر من 20 تسديدة على مرمى المنافس.

وقال غوارديولا الذي خسر لأول مرة في مسيرته التدريبية في ثلاث مباريات متتالية خارج أرضه: "نحن نتفوق في عدد الأهداف، نحن نصنع الكثير من الفرص".

وأضاف: "نحن فريق يستقبل القليل من الفرص، فلا يوجد أي فريق استقبل عدداً أقل من الفرص، لكننا نخسر الكثير من المباريات".

وتابع: "الأمر صعب حتى بالنسبة لي للوصول إلى تفسير لماذا يحدث ذلك؟، لكن يجب الإصرار والحديث عن اللعب وأسلوب المنافس، ومحاولة تقديم المزيد، واستقبال أقل عدد ممكن، وتسجيل الأهداف العديدة".

وساند جوارديولا لاعبيه للعودة إلى طريق الانتصارات عند استضافة نيوكاسل يونايتد الأربعاء المقبل.

واختتم: "لدي ثقة في إمكانية القيام بذلك، لأننا نحن نفس المجموعة وفعلنا ذلك في المواسم السابقة، هذا الموسم نلعب بأسلوب مشابه لكن هذا ليس كافياً لتحقيق الفوز بالمباريات".

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