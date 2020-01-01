مكافحة كورونا تكشف معلومات جديدة عن فترة الذروة في مصر

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن معدلات الإصابة اليومية تشهد انخفاض منذ 3 أيام، موضحة أنه إذا استمر المعدل في الهبوط ولم يرتفع، فهذا يعني أن مصر تخطت مرحلة الذروة، معلقة: "الأيام القادمة ستوضح الأمر".

وأشارت "العسال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أننا مازلنا في الموجة الأولى من فيروس كورونا، ولم تنته بعد، منوهة بأن ظهور موجة ثانية أمر وارد في الأوبئة وهناك دول بدأت الموجة الثانية.





وأضافت أن الدول التي ظهر بها موجة ثانية من "كوفيد 19" لم تكن شديدة، كاشفة أنه من الملاحظ أن حالات الإصابة الشديدة انخفضت الفترة الأخيرة بمصر، والسبب في هذا مازال تحت الدراسة.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمش، الأحد، عن خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى أمش.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.



