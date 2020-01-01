حفل جوائز جديد بهوليوود يعلن عن تأجيل فعالياته بسبب كورونا



ووفقا لموقع tmz، فإن حفل جوائز SAG، تقرر تأجيل TUHGDHJ توزيع جوائزه ليوم 14 مارس من عام 2021 المقبل، وذلك بعد أن كان قد تحدد موعد إقامة حفل جوائز SAG في 24 يناير من العام القادم.



وسبق أن أعلن عن تأجيل حفل جوائز الأوسكار ليوم 25 ابريل 2021، بعد أن كان يقام الحفل في العادة بين شهر يناير وفبراير.



بعد إعلان حفلات جوائز مثل بافتا والاوسكار، عن تأجيل إقامة فعاليات حفل جوائزهم لأبريل من العام القادم، أعلن المسئولين عن حفل جوائز SAG Awards عن اتخاذهم القرار نفسه.