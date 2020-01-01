مفاجأة.. نجم ليفربول يرفض الانتقال إلى مانشستر سيتي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:36 ص
ليفربول
ليفربول
حسام مجدي


رفض واحد من نجوم نادي ليفربول الإنجليزي الانتقال إلى غريمه التقليدي نادي مانشستر سيتي في يوم من الأيام قبل الانضمام إلى ناديه حاليا.


وأكد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول أنه في عام 2018 قبل رحيله عن صفوف نادي ساوثامبتون كان يملك عدة عروض من ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي لضمه ولكنه الفضل الانتقال إلى الريدز.


وقال فان دايك في تصريحات صحفية: " كانت أمامي فرصة الانتقال لأي من تشيلسي أو مانشستر سيتي، وعندما تقارن بين الأندية، تنظر إلى التاريخ والمدينة والقائمة الحالية من اللاعبين، وخطط النادي للمستقبل القريب".


وتابع: " ولكن يبقى الأمر الأهم هو النظر إلى المدرب، ويورجن كلوب كان سببًا مهما في اختياري ليفربول، كلوب يملك شيئا خاصا، هل هو الطاقة؟ هل هي صورته بشكل عام؟ في بعض الأحيان أجلس وأفكر فيما قدمه وفي الأمور التي يملكها بصورة أكبر عن الآخرين".


وأختتم: " أعتقد أن السمة الأبرز هي إدارته، وهذه أهم سمة في كرة القدم في الوقت الحالي، كلوب يمنحك هذا الشعور العظيم، يكون سعيدًا حقًا عند رؤيتك صباحًا في النادي، ربما أبدو سخيفًا، ولكن هذا يلهمك كثيرًا كلاعب".

أخبار تهمك

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي على بعد خطوة من ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

كلمات مبكية من "الفخراني" عن رجاء الجداوي.. ووصية مؤثرة لزوجته

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 13 ساعة

لاعب مفاجأة من الأهلي بديل لطاهر محمد في المقاولون

منذ حوالي 6 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يفقد نجومه قبل مواجهة ألافيس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

كم نقطة يحتاجها "أبناء زيدان" لاحتضان اللقب الـ 34 ؟

منذ حوالي 6 ساعات

"الموت الأسود".. الصين تعلن عن طاعون يقضي على ثلثي المصابين

منذ حوالي 4 ساعات

آخر رسالة للراحلة رجاء الجداوي للمستشار تركي آل الشيخ والمنتج حمادة إسماعيل (فيديو)

منذ ساعة و نصف

الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:57 ص

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

11:31 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

09:13 م

آخر رسالة للراحلة رجاء الجداوي للمستشار تركي آل الشيخ والمنتج حمادة إسماعيل (فيديو)

03:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»