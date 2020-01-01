مفاجأة.. نجم ليفربول يرفض الانتقال إلى مانشستر سيتي









رفض واحد من نجوم نادي ليفربول الإنجليزي الانتقال إلى غريمه التقليدي نادي مانشستر سيتي في يوم من الأيام قبل الانضمام إلى ناديه حاليا.









وأكد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول أنه في عام 2018 قبل رحيله عن صفوف نادي ساوثامبتون كان يملك عدة عروض من ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي لضمه ولكنه الفضل الانتقال إلى الريدز.









وقال فان دايك في تصريحات صحفية: " كانت أمامي فرصة الانتقال لأي من تشيلسي أو مانشستر سيتي، وعندما تقارن بين الأندية، تنظر إلى التاريخ والمدينة والقائمة الحالية من اللاعبين، وخطط النادي للمستقبل القريب".









وتابع: " ولكن يبقى الأمر الأهم هو النظر إلى المدرب، ويورجن كلوب كان سببًا مهما في اختياري ليفربول، كلوب يملك شيئا خاصا، هل هو الطاقة؟ هل هي صورته بشكل عام؟ في بعض الأحيان أجلس وأفكر فيما قدمه وفي الأمور التي يملكها بصورة أكبر عن الآخرين".









وأختتم: " أعتقد أن السمة الأبرز هي إدارته، وهذه أهم سمة في كرة القدم في الوقت الحالي، كلوب يمنحك هذا الشعور العظيم، يكون سعيدًا حقًا عند رؤيتك صباحًا في النادي، ربما أبدو سخيفًا، ولكن هذا يلهمك كثيرًا كلاعب".



