حقيقة مفاوضات الأهلي لضم أوباما

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:27 ص
يوسف أوباما
يوسف أوباما
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن دخول الأهلي في مفاوضات مع يوسف إبراهيم أوباما نجم خط وسط الزمالك سواء بشكل رسمي أو عن طريق أحد الوسطاء، حيث أكدت وسائل إعلامية مؤخرًا وجود مفاوضات بين الاهلي ونجم خط وسط الزمالك.


ولم يتواصل أي شخص بشكل رسمي أو ودي مع أوباما وما تمت إثارته في هذا الشأن لا أساس له من الصحة. ومازال متبقي لأوباما في عقده مع الزمالك موسم إضافي.


كما أنه لا يوجد أيضا أي وسيط من جانب الأهلي تحدث مع أوباما وأنه لم يحدث أي تواصل معه من جانب مسئولي الأهلي بأي شكل.

أخبار تهمك

الأهلي على بعد خطوة من ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يفقد نجومه قبل مواجهة ألافيس

منذ حوالي 3 ساعات

كم نقطة يحتاجها "أبناء زيدان" لاحتضان اللقب الـ 34 ؟

منذ حوالي 5 ساعات

لاعب مفاجأة من الأهلي بديل لطاهر محمد في المقاولون

منذ حوالي 6 ساعات

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 12 ساعة

"الموت الأسود".. الصين تعلن عن طاعون يقضي على ثلثي المصابين

منذ حوالي 3 ساعات

آخر رسالة للراحلة رجاء الجداوي للمستشار تركي آل الشيخ والمنتج حمادة إسماعيل (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

كلمات مبكية من "الفخراني" عن رجاء الجداوي.. ووصية مؤثرة لزوجته

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ يوم

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:57 ص

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

11:31 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

09:13 م

آخر رسالة للراحلة رجاء الجداوي للمستشار تركي آل الشيخ والمنتج حمادة إسماعيل (فيديو)

03:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»