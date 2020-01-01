حقيقة مفاوضات الأهلي لضم أوباما





كشفت تقارير صحفية حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن دخول الأهلي في مفاوضات مع يوسف إبراهيم أوباما نجم خط وسط الزمالك سواء بشكل رسمي أو عن طريق أحد الوسطاء، حيث أكدت وسائل إعلامية مؤخرًا وجود مفاوضات بين الاهلي ونجم خط وسط الزمالك.









ولم يتواصل أي شخص بشكل رسمي أو ودي مع أوباما وما تمت إثارته في هذا الشأن لا أساس له من الصحة. ومازال متبقي لأوباما في عقده مع الزمالك موسم إضافي.









كما أنه لا يوجد أيضا أي وسيط من جانب الأهلي تحدث مع أوباما وأنه لم يحدث أي تواصل معه من جانب مسئولي الأهلي بأي شكل.