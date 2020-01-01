موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي





يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره فريق أستون فيلا، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا، على أرضية ملعب فيلا بارك، معقل الأخير.









يسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل حسم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في ظل المنافسة الشرسه مع تشيلسي.









ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة.







